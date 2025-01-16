İlişki Testi: Ne Kadar Toksiksiniz?
İlişki Testi: Ne Kadar Toksiksiniz?
İlişkiler karmaşık, zorlu ve aynı zamanda büyüleyici bir yolculuktur. Bazen en iyi niyetlerle başladığımız bir ilişki, farkında olmadan negatif davranışlar sergilediğimiz bir duruma dönüşebilir. Hepimiz, zaman zaman hata yaparız ve ilişkilerimizi daha iyi hale getirmek için çaba göstermemiz gerekebilir. Ancak bazı davranışlar, partnerinize ve ilişkinize zarar verebilir ve bunlar, çoğunlukla toksik olarak adlandırılır. Kimse bu konuda mükemmel değil, ancak davranışlarınızın farkına varmak, sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurmanın ilk adımıdır. Peki, sizin ilişkiniz ne kadar toksik?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Sana yeterince zaman ayıramadığında ne hissedersin?
4. İletişimde en önemli şey nedir sence?
5. Sevgilinin bir karar vermesi gerektiğinde, nasıl bir rol oynarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevgilinin telefonunu karıştırır mısın?
7. Kıskançlık konusunda ne düşünüyorsun?
8. Sevgilin bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
9. Kendi hatalarını kabul eder misin?
10. Sevgilinin sosyal çevresiyle ilgili hislerin nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz toksiklikten çok uzaksınız!
Siz zaman zaman toksik bir çift oluyorsunuz!
Siz gerçek anlamda toksiksiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın