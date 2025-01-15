Onsuz Ne Kadar Çaresiz Hissediyorsun?
Onsuz Ne Kadar Çaresiz Hissediyorsun?
Bazı insanlar, hayatımıza girdikleri andan itibaren derin bir etki bırakır ve sanki onlarsız bir dünya düşünemeyiz. Peki, sen o özel kişi olmadan ne kadar çaresiz hissediyorsun? Onsuz hayatının ne kadar eksik olduğunu merak ediyor musun? Belki onsuz bir gün geçiremezsin, belki de zaman zaman bağımsız kalmayı seviyorsun.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onunla konuşmadığın bir gün geçirdiğinde nasıl hissediyorsun?
4. Onunla bir şeyler yapmayı seviyor musun?
5. Sence o da sana, senin ona verdiğin kadar değer veriyor mu?
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6. Bir planınız iptal olduğunda ne hissedersin?
7. O başka arkadaşlarıyla zaman geçirdiğinde nasıl hissediyorsun?
8. Onu sık sık özlüyor musun?
9. Hayatındaki boş zamanlarında genellikle ne yapıyorsun?
10. Eğer onunla bir daha asla görüşemeyeceğini bilsen ne hissederdin?
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Sen onsuz kendini bir hiç gibi hissediyorsun!
Sen onsuz kendini çaresiz ama idare edebilir hissediyorsun!
Sen onsuz kendini hiç çaresiz hissetmiyorsun!
Sen onsuz kendini çok daha iyi hissediyorsun!
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