Ece Üner Bu Kez Bakanlıklara Yüklendi: Senin Turizm Bakanının Otelleri Olamaz, Olursa Sonuç Bu''
Ece Üner Bu Kez Bakanlıklara Yüklendi: Senin Turizm Bakanının Otelleri Olamaz, Olursa Sonuç Bu''
Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın kamuoyunu derinden sarstı. Yangında 78 kişi hayatını kaybederken yangının çıkış nedeni ve sorumluların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Ancak yangın sonrası yaşananlar ünlü sunucu Ece Üner’in canlı yayında yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi.
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Ünlü sunucu Ece Üner, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonrası bir çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Bir önceki yayında ''2000 yıllık devlet aklında, otelin denetlenmesinin kimin sorumluluğunda olduğu belli değil. Çoklu kurum yetmezliği yaşıyoruz. '' diyerek sitem eden Üner bu kez bakanlıklara yüklendi.
“Bütün problem burada. Senin sağlık bakanının hastanesi olamaz. Senin eğitim bakanının, milli eğitim bakanının okulu olamaz. Senin turizm bakanının otelleri, turizm şirketleri olamaz. Olursa, sonuç bu olur. Hikaye aslında bu kadar basit.” dedi.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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