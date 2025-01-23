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16 Kayak Merkezinden Sadece 3'ünde İtfaiye Hizmeti Olduğu Ortaya Çıktı

16 Kayak Merkezinden Sadece 3'ünde İtfaiye Hizmeti Olduğu Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 19:59

Türkiye’nin en gözde kayak merkezleri yangın güvenliği açısından zayıf karneleriyle dikkat çekiyor. Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi sonrası ortaya çıkan tablo sadece 3 kayak merkezinde itfaiye istasyonu bulunduğunu gözler önüne serdi. Bu eksiklik özellikle yoğun sezonlarda yüzbinlerce ziyaretçinin can güvenliğini riske atıyor. İşte o kayak merkezleri...

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Türkiye'nin 16 kayak merkezinden sadece 3'ünde itfaiye hizmeti olduğu ortaya çıktı. Öncelikle itfaiye ekibi olan kayak merkezlerine bakalım:

Türkiye'nin 16 kayak merkezinden sadece 3'ünde itfaiye hizmeti olduğu ortaya çıktı. Öncelikle itfaiye ekibi olan kayak merkezlerine bakalım:
cdnuploads.aa.com.tr

Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri): 1 itfaiye aracı ve 9 personel 24 saat görev yapıyor. Türkiye’nin en kapsamlı yangın güvenlik ağına sahip merkezi.

Uludağ Kayak Merkezi (Bursa): 3 itfaiye aracı ve 7 personel aktif hizmette.

Uludağ Kayak Merkezi (Bursa): 3 itfaiye aracı ve 7 personel aktif hizmette.
cdnuploads.aa.com.tr

Yedikuyular Kayak Merkezi (Kahramanmaraş): 1 itfaiye aracı, 3 personel ve AFAD’ın ek güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor.

İtfaiye ekibi olmayan kayak merkezleri ise şöyle:

İtfaiye ekibi olmayan kayak merkezleri ise şöyle:
cdnuploads.aa.com.tr

Sarıkamış Kayak Merkezi (Kars): 2 kilometre mesafedeki belediye istasyonu herhangi bir acil durumda bölgeye geliyor.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi (Sivas): İtfaiye istasyonu bulunmuyor, müdahale şehirden sağlanıyor.

Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum): 5 kilometre mesafede bulunan itfaiye istasyonu ve JAK ekipleriyle güvenliği sağlıyor.

Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum): 5 kilometre mesafede bulunan itfaiye istasyonu ve JAK ekipleriyle güvenliği sağlıyor.
cdnuploads.aa.com.tr

Davraz Kayak Merkezi (Isparta): İtfaiye istasyonu yok; şehir merkezinden 45 dakika uzaklıkta.

Zigana Kayak Merkezi (Gümüşhane): En yakın yerleşim yerindeki itfaiyeden hizmet alınıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu): Felaketin yaşandığı merkezde itfaiye istasyonu bulunmuyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu): Felaketin yaşandığı merkezde itfaiye istasyonu bulunmuyor.

Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli): İtfaiye istasyonu yok, müdahale en yakın yerleşim yerlerinden yapılıyor.

Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya): İtfaiye hizmeti şehir merkezinden sağlanıyor.

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Ladik Akdağ Kayak Merkezi (Samsun): Yangın ihbarlarına şehir merkezindeki ekipler yönlendiriliyor.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi (Samsun): Yangın ihbarlarına şehir merkezindeki ekipler yönlendiriliyor.

Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu): İtfaiye istasyonu bulunmuyor.

Çambaşı Kayak Merkezi (Ordu): UMKE ekipleri bölgede aktif.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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