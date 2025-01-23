16 Kayak Merkezinden Sadece 3'ünde İtfaiye Hizmeti Olduğu Ortaya Çıktı
16 Kayak Merkezinden Sadece 3'ünde İtfaiye Hizmeti Olduğu Ortaya Çıktı
Türkiye’nin en gözde kayak merkezleri yangın güvenliği açısından zayıf karneleriyle dikkat çekiyor. Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketi sonrası ortaya çıkan tablo sadece 3 kayak merkezinde itfaiye istasyonu bulunduğunu gözler önüne serdi. Bu eksiklik özellikle yoğun sezonlarda yüzbinlerce ziyaretçinin can güvenliğini riske atıyor. İşte o kayak merkezleri...
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Türkiye'nin 16 kayak merkezinden sadece 3'ünde itfaiye hizmeti olduğu ortaya çıktı. Öncelikle itfaiye ekibi olan kayak merkezlerine bakalım:
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Uludağ Kayak Merkezi (Bursa): 3 itfaiye aracı ve 7 personel aktif hizmette.
İtfaiye ekibi olmayan kayak merkezleri ise şöyle:
Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum): 5 kilometre mesafede bulunan itfaiye istasyonu ve JAK ekipleriyle güvenliği sağlıyor.
Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu): Felaketin yaşandığı merkezde itfaiye istasyonu bulunmuyor.
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Ladik Akdağ Kayak Merkezi (Samsun): Yangın ihbarlarına şehir merkezindeki ekipler yönlendiriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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