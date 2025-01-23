Yangından Ailesiyle Birlikte Sağ Kurtulan Bir Adam O Anları Anlattı: "Asla Siren Sesi Duymadık"

21 Ocak gecesi gerçekleşen yangın faciası tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yangından günler sonra detaylar ve acı bilanço da ortaya çıkmaya başladı. Yetkililerden gelen 'ihmal' haberleri tüm ülkenin öfkesini arttırdı. Ayrıca otelden sağ çıkmayı başaranlar da o gece yaşananları anlattı. Vatandaşların anlattıkları, yürekleri daha da yaktı.
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Küçük kızı ve eşi ile birlikte otelden kurtulmayı başaran bir vatandaş herhangi bir siren sesi duymadıklarını ve bir görevli görmediklerini, eşinin dikkati sayesinde yangını fark ettiklerini söyledi.
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Otelden de kendi çabalarıyla yolu bularak çıkmayı başardıklarını anlatan vatandaş, otelde yaşanan facianın boyutunu net bir şekilde gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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