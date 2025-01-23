Yangından Ailesiyle Birlikte Sağ Kurtulan Bir Adam O Anları Anlattı: "Asla Siren Sesi Duymadık"

21 Ocak gecesi gerçekleşen yangın faciası tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yangından günler sonra detaylar ve acı bilanço da ortaya çıkmaya başladı. Yetkililerden gelen 'ihmal' haberleri tüm ülkenin öfkesini arttırdı. Ayrıca otelden sağ çıkmayı başaranlar da o gece yaşananları anlattı. Vatandaşların anlattıkları, yürekleri daha da yaktı.