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Burcunu Seç, Yeni Yılda Dilinden Düşürmeyeceğin Şarkıyı Söyleyelim!

etiket Burcunu Seç, Yeni Yılda Dilinden Düşürmeyeceğin Şarkıyı Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 23:57

Burcunu seç, yeni yılda dilinden düşürmemen gerekeceğin şarkıyı söyleyelim!

Hazırsan burcunu seç ve öğren!

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Burcunu seçer misin?

Ajda Pekkan - Arada Sırada

Hakan Peker - Karam

Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

Elif Buse Doğan - Ziller ve İpler

Turan Şahin - Ya Ben Anlatamadum

Banu Parlak - Narin Yarim

Demet Akalın - Giderli Şarkılar

Bengü - Kuzum

Ziynet Sali - Amman Kuzum

Serdar Ortaç - Gülün Rengi

Simge - Miş Miş

Murat Boz- Uçurum

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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