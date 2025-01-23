Kardashian'ın Yeni Şovundan Bakım Yapan Miranda'ya 23 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kardashian'ın Yeni Şovundan Bakım Yapan Miranda'ya 23 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Miranda Kerr
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Ryan Reynolds
Shakira
Selena Gomez
Hailey Bieber
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Hugh Jackman
Tyla
Tyga
Kim Kardashian
Michele Morrone
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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