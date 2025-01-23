23 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi arkadaşlıklarının aşka dönüşmesinden sonra 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan magazin gündeminin sevilen isimlerinden. Son zamanlarda sık sık manşetlere boşanma haberleriyle düşen çiftin açıklamaları da ayrı konuşuluyor. Hatta ortaya çıkan son iddialarda boşanma prosedürlerinin başladığı öğrenilmişti. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Akil ayrılık iddialarına cevap verdi. “Herhangi bir sorun yok mu aranızda?” sorusuna ise yanıt vermekten kaçınan isim yine "şu an" vurgusuyla göze battı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekipleri gelene kadar içeride kalan vatandaşlara yardım eli uzatanlar da oldu. Alevlere teslim olan otelde çalışan Neçirvan Öner da faciadan bir aileyi kurtarmayı başardı. O anları anlatan gencin cesur davranışı karşısında Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Öner'i kahraman ilan eden Akalın'ın kocası üzerinden yaptığı "kürt" paylaşımı da dikkatlerden kaçmadı.
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay esnasındaki yardım çığlıkları ve ihmaller gündem olurken otelde konaklayan müşteriler aileleriyle birlikte hayata veda etti. Gözaltı sayısı 11'e çıkarken ünlü isimler de günlerdir sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki vermeyi sürdürüyor. Olayın korkunç boyutlarının ardından Berna Laçin de yaptığı paylaşımla isyan etti. Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. İhmalsizlik ve denetimsizlik iddialarına yönelik yeni detayların gelmeye devam ediyor. Bu sırada acı olaya tepkiler de her geçen saat büyüyor. Faciaya dönüşen yangına ünlü isimler de kayıtsız kalmıyor. Elim olaya dair soru sorulan isimlerden biri de Orhan Gencebay oldu. Muhabir Online'dan Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Gencebay'ın "İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir" sözleri sosyal medya kullanıcılarını çok öfkelendirdi!
Geniş ailesi dolayısıyla yaşadığı kaoslarla gündeme gelen, çocuklarıyla yaşadığı tartışmalarla özel hayatını sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz İbrahim Tatlıses adından evlatlarıyla bahsettirmeye devam ediyor. Toplam 7 çocuğu olan ünlü ismin yaptığı açıklamalar ve küslükler sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim bu kez de kızı Elif Ada'nın kendisine benzerliğiyle gündem oldu.Tatlıses 2012 senesinde Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten Elif Ada ismini verdiği kızını kucağına almıştı. Nisan ayında 13 yaşına basacak Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız Tatlıses'le bir araya geldi... Elif Ada'nın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her adımı olay olan, hayatının yarısını Türkiye'de yarısını Amerika'da geçiren Yasemin Kay Allen oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çeken ünlülerimiz arasında. Bugün X'in gündeminde olmasının sebebi ise hem tuhaf hem komik! Gelin, Yasemin Kay Allen'ın ta 24 Mayıs'ta paylaştığı ve yeniden hortlayan fotoğrafta hangi detay dikkat çekmiş beraber görelim...
Geçtiğimiz gün evinde düşüp fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Edip Akbayram'ın iç kanama geçirdiği anlaşılmıştı. İki ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram hayat arkadaşının durumu ile ilgili ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz saatlerde bedelli askerlik yerleri açıklandı! Birkaç ay sonra askere gidecek ünlülerimizden birinin de eski Survivor şampiyonu, sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı. Bedelli askerlik yerini öğrenen ve sosyal medya hesabında paylaşan Cemal Can Canseven, "devre arkadaşlarına" seslendi! Gelin, detaylara beraber bakalım 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın