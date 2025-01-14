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Dünya Coğrafyası Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Dünya Coğrafyası Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 13:01

Dünyada olup bitenlere ne kadar hakimsin? Tarihten sanata, bilimden coğrafyaya kadar her konuda biraz bilgi sahibi olmak seni her ortamda bir adım öne taşır. Peki, genel kültür seviyeni ölçmeye ne dersin? Bilginle şaşırtmayı seven biriysen, doğru yerdesin! Kimi sorular oldukça kolay, kimileri ise biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama unutma, asıl mesele ne kadar doğru bildiğin değil, yeni şeyler öğrenmek ve keyif almak.

Hadi teste!

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1. Dünyanın ticaret için en pahalı kanalı hangisidir?

1. Dünyanın ticaret için en pahalı kanalı hangisidir?

2. Aşağıdaki denizlerden hangisi kapalı denizdir?

2. Aşağıdaki denizlerden hangisi kapalı denizdir?

3. Hangi ülkenin iki tane başkenti vardır?

3. Hangi ülkenin iki tane başkenti vardır?

4. Hangisi coğrafi bir terim değildir?

4. Hangisi coğrafi bir terim değildir?

5. Tsunamilerin oluşmasında aşağıda verilen şıklardan hangisinin etkisi vardır?

5. Tsunamilerin oluşmasında aşağıda verilen şıklardan hangisinin etkisi vardır?
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6. Yapmış olduğu çalışmaları Mukayeseli Genel Coğrafya eserinde toplayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

6. Yapmış olduğu çalışmaları Mukayeseli Genel Coğrafya eserinde toplayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

7. Şili, hangi kıtada yer alır?

7. Şili, hangi kıtada yer alır?

8. Iguazú şelalesi hangi ülkede bulunur?

8. Iguazú şelalesi hangi ülkede bulunur?

9. Hangi ülke "dünyanın en küçük ülkesi" olarak kabul edilir?

9. Hangi ülke "dünyanın en küçük ülkesi" olarak kabul edilir?

10. İtalya'da meydana gelebilecek doğa ekstremlerinden hangisi Türkiye'yi etkileyebilir?

10. İtalya'da meydana gelebilecek doğa ekstremlerinden hangisi Türkiye'yi etkileyebilir?
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11. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iç hat ulaşımında hava yolları daha fazla kullanılmaktadır?

11. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iç hat ulaşımında hava yolları daha fazla kullanılmaktadır?

12. Dünya'nın ikinci büyük okyanusu hangisidir?

12. Dünya'nın ikinci büyük okyanusu hangisidir?

13. Hangi ülkede kış turizmi daha az gelişmiştir?

13. Hangi ülkede kış turizmi daha az gelişmiştir?

14. "Dünyanın akciğeri" olarak bilinen bölge hangisidir?

14. "Dünyanın akciğeri" olarak bilinen bölge hangisidir?

15. Üçgenin Cenneti" olarak adlandırılan ülke hangisidir?

15. Üçgenin Cenneti" olarak adlandırılan ülke hangisidir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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