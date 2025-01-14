Dünya Coğrafyası Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Dünya Coğrafyası Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Dünyada olup bitenlere ne kadar hakimsin? Tarihten sanata, bilimden coğrafyaya kadar her konuda biraz bilgi sahibi olmak seni her ortamda bir adım öne taşır. Peki, genel kültür seviyeni ölçmeye ne dersin? Bilginle şaşırtmayı seven biriysen, doğru yerdesin! Kimi sorular oldukça kolay, kimileri ise biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama unutma, asıl mesele ne kadar doğru bildiğin değil, yeni şeyler öğrenmek ve keyif almak.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dünyanın ticaret için en pahalı kanalı hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Aşağıdaki denizlerden hangisi kapalı denizdir?
3. Hangi ülkenin iki tane başkenti vardır?
4. Hangisi coğrafi bir terim değildir?
5. Tsunamilerin oluşmasında aşağıda verilen şıklardan hangisinin etkisi vardır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yapmış olduğu çalışmaları Mukayeseli Genel Coğrafya eserinde toplayan isim aşağıdakilerden hangisidir?
7. Şili, hangi kıtada yer alır?
8. Iguazú şelalesi hangi ülkede bulunur?
9. Hangi ülke "dünyanın en küçük ülkesi" olarak kabul edilir?
10. İtalya'da meydana gelebilecek doğa ekstremlerinden hangisi Türkiye'yi etkileyebilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iç hat ulaşımında hava yolları daha fazla kullanılmaktadır?
12. Dünya'nın ikinci büyük okyanusu hangisidir?
13. Hangi ülkede kış turizmi daha az gelişmiştir?
14. "Dünyanın akciğeri" olarak bilinen bölge hangisidir?
15. Üçgenin Cenneti" olarak adlandırılan ülke hangisidir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın