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Portekiz'deki Türk Derbisinde Türk Yıldızlar Attı Ama Kazanan Çıkmadı

Portekiz'deki Türk Derbisinde Türk Yıldızlar Attı Ama Kazanan Çıkmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 22:21

Hafta sonu Süper Lig heyecanını izlerken gözlerimiz bir de temsilcilerimizin olduğu takımları arıyor. Bu gece de yine Türk futbolcular takımlarına önemli katkılarda bulundu. 

Portekiz'de gecenin maçında Benfica evinde Arouca'yı ağırladı. Kerem ve Orkun sebebiyle hafta hafta takip ettiğimiz ligde iki Türk daha bulunuyor. Demir Ege Tıknaz ve Güven Yalçın da takımlarında önemli süreler alıyorlar. 

Bu gece Orkun ve Kerem'in karşısında Güven vardı

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Portekiz'de Türk derbisi yaşandı.

Portekiz'de Türk derbisi yaşandı.

Şampiyonluk yarışındaki Benfica evinde alt sıralardaki rakibi Arouca'yı ağırladı. Kerem Aktürkoğlu'nun 88, Orkun Kökçü'nün 90 dakika forma giydiği Benfica'ya karşı Güven Yalçın 84 dakika sahada kaldı.

Perdeyi Türkler açtı.

Perdeyi Türkler açtı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta 60.dakikada gol perdesini Orkun Kökçü açtı. Orkun'a cevap 12 dakika sonra Güven Yalçın'dan geldi. 

Güven penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Maç 2-2 bitti.

Maç 2-2 bitti.

80.dakikada Benfica'nın golcü oyuncusu Pavlidis skoru 2-1'e getirdi. Bu gol Benfica'yı liderliğe taşıdı ancak 90+6'da gelen Weverson golü tüm hesapları bozdu ve maç 2-2 bitti. 

Benfica 69 puanla ikinci sırada kaldı. Lider Sporting de aynı puanda ancak averajı daha iyi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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