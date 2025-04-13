Portekiz'deki Türk Derbisinde Türk Yıldızlar Attı Ama Kazanan Çıkmadı

Hafta sonu Süper Lig heyecanını izlerken gözlerimiz bir de temsilcilerimizin olduğu takımları arıyor. Bu gece de yine Türk futbolcular takımlarına önemli katkılarda bulundu.

Portekiz'de gecenin maçında Benfica evinde Arouca'yı ağırladı. Kerem ve Orkun sebebiyle hafta hafta takip ettiğimiz ligde iki Türk daha bulunuyor. Demir Ege Tıknaz ve Güven Yalçın da takımlarında önemli süreler alıyorlar.

Bu gece Orkun ve Kerem'in karşısında Güven vardı