Portekiz'deki Türk Derbisinde Türk Yıldızlar Attı Ama Kazanan Çıkmadı
Hafta sonu Süper Lig heyecanını izlerken gözlerimiz bir de temsilcilerimizin olduğu takımları arıyor. Bu gece de yine Türk futbolcular takımlarına önemli katkılarda bulundu.
Portekiz'de gecenin maçında Benfica evinde Arouca'yı ağırladı. Kerem ve Orkun sebebiyle hafta hafta takip ettiğimiz ligde iki Türk daha bulunuyor. Demir Ege Tıknaz ve Güven Yalçın da takımlarında önemli süreler alıyorlar.
Bu gece Orkun ve Kerem'in karşısında Güven vardı
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Portekiz'de Türk derbisi yaşandı.
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Perdeyi Türkler açtı.
Maç 2-2 bitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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