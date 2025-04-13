Fenerbahçe, Zorlu Sivasspor Deplasmanından 3 Golle 3 Puan Çıkardı

Süper Lig'in 31.hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Soğuk havanın etkili olduğu akşamda Fenerbahçe zirve takibi için mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıktı. Talisca ve Tadic'in gollerine Sivasspor Efkan'la karşılık verdi. Talisca attığı frikikle eski günlerini hatırlatırken Fenerbahçe de hayati bir üç puanla yoluna devam etti.