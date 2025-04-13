Fenerbahçe, Zorlu Sivasspor Deplasmanından 3 Golle 3 Puan Çıkardı
Süper Lig'in 31.hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Soğuk havanın etkili olduğu akşamda Fenerbahçe zirve takibi için mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıktı. Talisca ve Tadic'in gollerine Sivasspor Efkan'la karşılık verdi. Talisca attığı frikikle eski günlerini hatırlatırken Fenerbahçe de hayati bir üç puanla yoluna devam etti.
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Zirve takibinden vazgeçmedi.
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Talisca frikiği ile eski günlerini hatırlattı.
Tadic-Talisca ortaklığıyla üç puan
Son sözü Tadic söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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