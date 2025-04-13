onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Zorlu Sivasspor Deplasmanından 3 Golle 3 Puan Çıkardı

Fenerbahçe, Zorlu Sivasspor Deplasmanından 3 Golle 3 Puan Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 20:55

Süper Lig'in 31.hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Soğuk havanın etkili olduğu akşamda Fenerbahçe zirve takibi için mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıktı. Talisca ve Tadic'in gollerine Sivasspor Efkan'la karşılık verdi. Talisca attığı frikikle eski günlerini hatırlatırken Fenerbahçe de hayati bir üç puanla yoluna devam etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zirve takibinden vazgeçmedi.

Zirve takibinden vazgeçmedi.

Fenerbahçe, deplasmanda zor geçmesi beklenen maçta yıldızlarıyla güldü. Maçın son bölümünde soğuk terler dökse de sarı lacivertli takım üç puanı almayı başardı.

Talisca frikiği ile eski günlerini hatırlattı.

Talisca frikiği ile eski günlerini hatırlattı.

Perde Talisca'nın şık frikik golüyle açıldı. Brezilyalı yıldız alıştığımız frikiklerinden birini Sivasspor ağlarına gönderirken geçtiğimiz haftaki performansını devam ettirdiğini gösterdi.

Tadic-Talisca ortaklığıyla üç puan

Tadic-Talisca ortaklığıyla üç puan

47.dakikada Dusan Tadic şık bir golle takımını 2-0 öne geçirdi. 57'de ise Efkan Bekiroğlu gecenin şık gollerinden birine imza atarak skoru 2-1'e getirdi.

Son sözü Tadic söyledi.

Son sözü Tadic söyledi.

Dusan Tadic maçın son bölümlerinde Sivasspor baskısı artmışken son sözü söyledi. Şık bir plase ile Ali Şaşal'ı avlayan Dusan Tadic skoru 3-1'e getirdi ve Fenerbahçe'ye zorlu bir deplasmandan altın değerinde 3 puan kazandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın