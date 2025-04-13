Hangi Ünlü Çift Sen ve Partnerine Benziyor?
Partnerinle kendini düşündüğünde, hangi ünlü çifte benzediğini hiç düşündün mü? Merak etme, bu sorunun cevabını siz düşünmeyin diye bu testi hazırladık. Sorulara en doğru cevabı ver ve ünlü çiftini bul bakalım!
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
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2. İlk soru ile başlayalım... Sence ilişkinizin dinamiği nasıl?
3. Peki, dürüst ol bakalım. Partnerinle tartışınca genelde ne oluyor?
4. Birlikte bir gün geçirirken genellikle ne yaparsınız?
5. Özel günlerde hediyeleşmeyi sever misiniz?
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6. Partnerini ve kendini düşündüğünde, romantizm senin için neyi ifade ediyor?
7. Aşkınız bir film olsaydı türü ne olurdu?
8. Son olarak, sence ideal tatil yeriniz aşağıdaki seçeneklerden hangisi olurdu? Seç bakalım!
Beyonce & Jay Z
Zendaya & Tom
Victoria & David Beckham
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