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Bedelli Askerlik İçin Mahkemeden Emsal Karar: Bedelli Askerliğe Giden İşçi Tazminat Talep Edebilir mi?

Bedelli Askerlik İçin Mahkemeden Emsal Karar: Bedelli Askerliğe Giden İşçi Tazminat Talep Edebilir mi?

Bedelli Askerlik
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 13:02

Bedelli askerlik için işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların tazminat alıp alamayacağı ile ilgili mahkemeden emsal bir karar geldi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, alt mahkemenin aldığı “tazminat alamaz” kararını bozarak yeniden yargılamanın yolunu açtı. Mahkemenin aldığı karar bedelli askerlik için emsal karar olarak yorumlandı.

Kaynak: Sabah

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İstanbul’da satış danışmanı olarak çalışan Gökhan A. isimli kişi bedeli askerliğe gideceği sebebiyle iş yerinden tazminatını talep etti.

İstanbul’da satış danışmanı olarak çalışan Gökhan A. isimli kişi bedeli askerliğe gideceği sebebiyle iş yerinden tazminatını talep etti.

İş yerinin kabul etmediği talep sonrasında olay mahkemeye taşındı. 

Gökhan A.'ın avukatı aracılığı ile İstanbul İş Mahkemesi’ne açtığı davayı mahkeme, çalışanın bedelli askerlikte işini kaybetmemesinin amaçlandığını, 21 gün izinli sayılabileceğini belirterek 'Tazminat alamaz.' diyerek reddetti.

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, üst mahkeme ise alınan kararı bozarak yeniden yargılamanın yolunu açtı.

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, üst mahkeme ise alınan kararı bozarak yeniden yargılamanın yolunu açtı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, İş Kanunu'nda muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağını hatırlatarak 'Bu durumda işçi, belirtilen bu hükümden yararlanarak bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir.' dedi.

Kaynak

Avukat Cemil Albayrak mahkemenin aldığı kararı değerlendirdi.

Avukat Cemil Albayrak mahkemenin aldığı kararı değerlendirdi.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için İş Kanunu'na tabi işçi olarak çalışan kişilerin en az 1 yıl çalışmış olması ve 1475 sayılı kanunda sayılan hallerden biri ile iş akdinin sona ermiş olması gerekmektedir.

İş akdinin kıdem tazminatı ödenmeyecek şekilde sona erdiğini ispat yükü işverene aittir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için davacının iş akdinin kanunda sayılan hallerden biri ile sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi, işçi tarafından İş Kanunu 24.maddede sayılan sebeplerden biri ile sona erdirilmiş olması veya emeklilik, evlilik, askerlik gibi sebeplerle sona ermesi gerekmektedir.

Somut olayda davacının iş ilişkisinin askerlik sebebi ile sona erdirildiği anlaşılmıştır. 1475 sayılı yasada kıdem tazminatına hak kazanma nedenlerinden biri de muvazzaf askerlik halidir.

1111 sayılı yasada ise muvazzaf askerliğin bedenen ya da döviz/TL ödeyerek ya da kamu hizmetinde çalışılarak yerine getirilebileceği düzenlenmiştir. Bedelli askerliğin de muvazzaf askerlik kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kanaatine varılmıştır'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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