Bedelli Askerlik İçin Mahkemeden Emsal Karar: Bedelli Askerliğe Giden İşçi Tazminat Talep Edebilir mi?
Bedelli askerlik için işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların tazminat alıp alamayacağı ile ilgili mahkemeden emsal bir karar geldi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, alt mahkemenin aldığı “tazminat alamaz” kararını bozarak yeniden yargılamanın yolunu açtı. Mahkemenin aldığı karar bedelli askerlik için emsal karar olarak yorumlandı.
Kaynak: Sabah
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İstanbul’da satış danışmanı olarak çalışan Gökhan A. isimli kişi bedeli askerliğe gideceği sebebiyle iş yerinden tazminatını talep etti.
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Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, üst mahkeme ise alınan kararı bozarak yeniden yargılamanın yolunu açtı.
Avukat Cemil Albayrak mahkemenin aldığı kararı değerlendirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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