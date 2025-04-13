Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan D&R’dan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında boykot listesi hazırlamış ve seçmenlerinden bu şirketlerden alışveriş yapmamasını talep etmişti. Ünlü kitap satış mağazası D&R da CHP'nin boykot listesinde yer alıyordu.
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de D&R’dan “Kitap: En iyi dost” açıklamasıyla Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” kitabını okuduğu bir fotoğrafını paylaştı. Eski bakanın “D&R destek paylaşımı” sosyal medyada da çok konuşuldu.
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CHP’nin hazırladığı boykot listesine karşı AKP’li isimler de boykot listesinde ismi geçen firmalara destek olmaya başlamıştı.
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Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” kitabı ne anlatıyor?
Eski Bakan Abdulhamit Gül’ün paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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