Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan D&R’dan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Doğan Avcıoğlu’nun en meşhur kitabı olan Türkiye’nin Düzeni’nde modern Türkiye'nin yapısal sorunlarını ve köklü değişim süreçlerini ele alır.

Bu kitapta Avcıoğlu, “Türkiye neden geri kaldı?” sorusuna cevap ararken, bağımlılık teorisini merkeze alıyor.

Avcıoğlu, Türkiye’nin bağımsız bir ekonomi ve güçlü bir devlet yapısına kavuşabilmesi için Milli Demokratik Devrim (MDD) adıyla bir geçiş süreci önermişti.

Ona göre Türkiye, doğrudan sosyalist bir sisteme geçemeyecek kadar Batı’ya bağımlıydı. Bu yüzden önce emperyalist bağımlılığı kıracak, ulusal kalkınmayı sağlayacak bir “ön devrim süreci” gerekiyordu.

Doğan Avcıoğlu kimdir?

1926 yılında Bursa'da doğan Doğan Avcıoğlu, 4 Kasım 1983'te İstanbul'da hayatını kaybetti. Türkiye'de sosyalist düşüncenin yaygınlaşmasını sağlayan Yön Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca 'Devrim' isimli haftalık gazeteyi yayınladı.

Kemalizm'i sosyalist bir perspektifle yorumlayan Doğan Avcıoğlu'nun eseleri arasında 'Türkiye'nin Düzeni', 'Milli Kurtuluş Tarihi', 'Atatürkçülük Milliyetçilik Sosyalizm', 'Devrim ve Demokrasi Üzerine', '31 Martta Yabancı Parmağı' ve 'Türklerin Tarihi' bulunmaktadır. ​