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Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan D&R’dan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan D&R’dan Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Boykot
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 12:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında boykot listesi hazırlamış ve seçmenlerinden bu şirketlerden alışveriş yapmamasını talep etmişti. Ünlü kitap satış mağazası D&R da CHP'nin boykot listesinde yer alıyordu.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de D&R’dan “Kitap: En iyi dost” açıklamasıyla Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” kitabını okuduğu bir fotoğrafını paylaştı. Eski bakanın “D&R destek paylaşımı” sosyal medyada da çok konuşuldu.

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CHP’nin hazırladığı boykot listesine karşı AKP’li isimler de boykot listesinde ismi geçen firmalara destek olmaya başlamıştı.

CHP’nin hazırladığı boykot listesine karşı AKP’li isimler de boykot listesinde ismi geçen firmalara destek olmaya başlamıştı.

Son olarak AKP’li eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de boykot listesinde yer alan D&R isimli kitap satış mağazasından bir fotoğrafını paylaştı.

Gül’ün, “Kitap: En iyi dost” ifadelerinin yer aldığı paylaşımında Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” isimli kitabı okuduğu görülüyordu.

Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” kitabı ne anlatıyor?

Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” kitabı ne anlatıyor?

Doğan Avcıoğlu’nun en meşhur kitabı olan Türkiye’nin Düzeni’nde modern Türkiye'nin yapısal sorunlarını ve köklü değişim süreçlerini ele alır.

Bu kitapta Avcıoğlu, “Türkiye neden geri kaldı?” sorusuna cevap ararken, bağımlılık teorisini merkeze alıyor. 

Avcıoğlu, Türkiye’nin bağımsız bir ekonomi ve güçlü bir devlet yapısına kavuşabilmesi için Milli Demokratik Devrim (MDD) adıyla bir geçiş süreci önermişti. 

Ona göre Türkiye, doğrudan sosyalist bir sisteme geçemeyecek kadar Batı’ya bağımlıydı. Bu yüzden önce emperyalist bağımlılığı kıracak, ulusal kalkınmayı sağlayacak bir “ön devrim süreci” gerekiyordu.

Doğan Avcıoğlu kimdir?

1926 yılında Bursa'da doğan Doğan Avcıoğlu, 4 Kasım 1983'te İstanbul'da hayatını kaybetti. Türkiye'de sosyalist düşüncenin yaygınlaşmasını sağlayan Yön Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca 'Devrim' isimli haftalık gazeteyi yayınladı.

Kemalizm'i sosyalist bir perspektifle yorumlayan Doğan Avcıoğlu'nun eseleri arasında 'Türkiye'nin Düzeni', 'Milli Kurtuluş Tarihi', 'Atatürkçülük Milliyetçilik Sosyalizm', 'Devrim ve Demokrasi Üzerine', '31 Martta Yabancı Parmağı' ve 'Türklerin Tarihi' bulunmaktadır. ​

Eski Bakan Abdulhamit Gül’ün paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu. 👇

Eski Bakan Abdulhamit Gül’ün paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu. 👇
twitter.com

'D&R’da ciro nasıl düştüyse, poz verme sırası bakan eskilerine gelmiş. Aynen devam.

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twitter.com

'D&R'a girdi çok satanlar kısmından rastgele bir kitap alıp poz verdi fakat o da ne okuyormuş gibi yaptığı kitap Türkiye'nin Düzeni'

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twitter.com

'Doğan Avcıoğlu? Nasıl ya!'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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