Senin Ona Duyguların Bitti mi?
Senin Ona Duyguların Bitti mi?
Bir ilişkiyi sonlandırmak ya da duyguların azaldığını kabul etmek her zaman kolay değildir. Bazen birine olan hislerimizin değiştiğini fark ederiz, ama bunun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu anlamakta zorlanabiliriz. Duyguların bitebilir, azalabilir ya da yerini farklı bir şeye bırakabilir. Ancak bu durumu kabullenmek ve bunu nasıl yöneteceğini anlamak önemli. Belki artık eskisi gibi heyecan duymuyorsun ya da ilişkide bir boşluk hissediyorsun. Ancak net bir karar vermek zor olabilir. Bakalım senin ona duyguların bitmiş mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onu düşündüğünde genellikle ne hissediyorsun?
4. Onunla vakit geçirmek sana nasıl hissettiriyor?
5. İlişkinizde iletişim nasıl?
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6. Onunla gelecek hakkında konuşmak sana iyi geliyor mu?
7. Onunla tartışmalarınız nasıl geçiyor?
8. Onun yanında olduğunda nasıl hissediyorsun?
9. Bu ilişkiye devam edip etmeme konusunda içsel bir sorgulama yapıyor musun?
10. İlişkiniz hakkında arkadaşlarına ya da ailenle konuştuğunda nasıl hissediyorsun?
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Senin ona duyguların hala çok güçlü!
Senin ona duyguların bitmemiş ama biraz karışmış!
Senin ona duyguların zayıflamış!
Senin ona duyguların bitmiş!
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