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Senin Ona Duyguların Bitti mi?

Senin Ona Duyguların Bitti mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 12:01

Bir ilişkiyi sonlandırmak ya da duyguların azaldığını kabul etmek her zaman kolay değildir. Bazen birine olan hislerimizin değiştiğini fark ederiz, ama bunun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu anlamakta zorlanabiliriz. Duyguların bitebilir, azalabilir ya da yerini farklı bir şeye bırakabilir. Ancak bu durumu kabullenmek ve bunu nasıl yöneteceğini anlamak önemli. Belki artık eskisi gibi heyecan duymuyorsun ya da ilişkide bir boşluk hissediyorsun. Ancak net bir karar vermek zor olabilir. Bakalım senin ona duyguların bitmiş mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Onu düşündüğünde genellikle ne hissediyorsun?

4. Onunla vakit geçirmek sana nasıl hissettiriyor?

5. İlişkinizde iletişim nasıl?

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6. Onunla gelecek hakkında konuşmak sana iyi geliyor mu?

7. Onunla tartışmalarınız nasıl geçiyor?

8. Onun yanında olduğunda nasıl hissediyorsun?

9. Bu ilişkiye devam edip etmeme konusunda içsel bir sorgulama yapıyor musun?

10. İlişkiniz hakkında arkadaşlarına ya da ailenle konuştuğunda nasıl hissediyorsun?

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Senin ona duyguların hala çok güçlü!

Aşkın kalbinde hala taze ve güçlü bir şekilde yanıp kıvılcımlandığını hissetmeye devam ediyorsun. İlişkine olan sarsılmaz bağlılığın ve sınırsız sevgin, zamanın geçişine rağmen sadece değişmemiş, ayrıca daha da derinleşmiş ve daha anlamlı bir boyut kazanmış. Sevdiğin kişiyle geçirdiğin her bir an, birlikte uçsuz bucaksız hayaller kurduğunuz ve paylaştığınız hayat, seni hala coşkuyla dolduruyor ve ruhunu besliyor. Evet, belki bazen küçük türbülanslar yaşanıyor, belki bazen ufak tefek çatışmalar ve anlaşmazlıklar oluyor. Ancak bu türbülanslar, ilişkinin genel anlamda taşıdığı anlamı, sunduğu tatmini ve içerdiği derin sevgiyi hiçbir şekilde gölgelemiyor. Aksine, bu küçük türbülanslar ilişkinizi daha da güçlendiriyor, daha da sağlamlaştırıyor. Duyguların hâlâ taze ve canlı, ilişkin hâlâ sağlıklı ve dinamik. Bu, aşkın bitmediğinin, aksine hala canlı ve sağlıklı bir şekilde devam ettiğinin en büyük kanıtı. Bu, sevginin kalbinde taptaze bir çiçek gibi açtığının, her gün yeni bir güneş gibi doğduğunun en büyük göstergesi. Bu, aşkın hayatının en önemli parçası olduğunun, ruhunu dolduran en güçlü duygu olduğunun en büyük ispatı.

Senin ona duyguların bitmemiş ama biraz karışmış!

Kalbinin kapılarını tamamen kapatmış olduğunu ifade etmek gerçekten zor. Ancak, bir zamanlar seni saran ve ateşli bir şekilde yanıp tutuşan aşkın artık eskisi gibi kıvılcımlar saçmadığını hissetmekten kendini alıkoyamıyorsun. Onunla geçirdiğin o tatlı anılar, hala yüzünde bir tebessüm oluşturuyor, fakat bazı zamanlar aranıza bir duvar örme ya da ilişkinizi bir detektif gibi didik didik etme ihtiyacı hissettiğin oluyor. İlişkinizin geleceği hakkındaki belirsizlikler ve kararsızlıklar, seni içten içe kemiren bir kurt gibi oluyor. Bu karmaşık duyguların içinde boğulurken, ne istediğini tam olarak anlamak için kendine bir mola vermenin önemini kavraman gerekiyor. Belki de bu, ilişkinizi bir film şeridi gibi gözden geçirme ve yeni bir sayfa açma zamanının geldiğinin bir işareti olabilir. İlişkinizdeki bu yeni döneme cesur bir adım atmak, belki de tüm bu belirsizlikleri ve kararsızlıkları bir rüzgar gibi arkanda bırakmanın en iyi yolu olabilir. Bu yepyeni dönem, belki de aşkın yeniden filizlenmesine olanak sağlar ve seni daha önce hiç olmadığın kadar mutlu eder.

Senin ona duyguların zayıflamış!

Bir zamanlar kalbinizi çarptıran, gözlerinizi parıldatan o kişiye karşı hislerinizin giderek solgunlaştığını fark ediyor olabilirsiniz. Onunla geçirilen zaman, bir zamanlar olduğu gibi, artık sizi heyecanlandırmıyor, hatta belki de sizi yoruyor. O kişiyle olan fiziksel ve duygusal bağınızın, bir zamanlar olduğu gibi kuvvetli olmadığını, hatta belki de yavaş yavaş azaldığını hissediyor olabilirsiniz. İletişimde de belirgin sorunlar yaşanmaya başlamış olabilir. Birbirinizi anlamakta zorlanıyor, belki de birbirinizi dinlemekte bile güçlük çekiyorsunuz. Bu durum, içinde bir boşluk hissetmene neden olabilir. Belki de bu boşluğu doldurmak için çabalıyor, ancak bir türlü başaramıyorsunuz. Bu durum, ilişkinizi sorgulamanıza, belki de ilişkinin geleceğini düşünmeye itiyor olabilir. Böyle zamanlarda, ilişkinin devamının zorlaştığını hissedebilirsiniz. İşte tam da bu noktada, bir adım geri atıp durumu değerlendirmeniz gerekebilir. Kendinize, neyin sizin için en iyi olduğunu sormanız, belki de bu durumdan çıkış yolu bulmanızı sağlayabilir. Kendinizi ve duygularınızı önemseyin, çünkü sonuçta en önemli olan sizin mutluluğunuz.

Senin ona duyguların bitmiş!

Kalbinde ona dair hislerin artık yok. Bir zamanlar içinizde fırtınalar koparan o duygular, artık sadece birer esinti haline gelmiş. Bu ilişki seni artık neşelendirmiyor, aksine üzerine bir yük gibi çökmüş durumda. Belki de bir zamanlar nefes kesen bir aşk hikayesinin içinde bulduğun kendini, şimdi adeta bir dram filminin başrolünde buluyorsun. Gelecek hakkında hayaller kurmak, birlikte yeni anılar oluşturmak artık sana çekici gelmiyor. Hatta belki de bu düşünceler bile seni rahatsız ediyor, sıkıyor. İletişiminizdeki kıvılcımlar sönmüş, fiziksel yakınlığınız da artık bir rutin haline gelmiş. Bu durumda, ilişkide kalmak seni daha fazla yıpratabilir ve kendi mutluluğunu gölgede bırakabilir. Belki de artık perdeyi kapatma ve yeni bir sahne açma zamanı gelmiştir. Kendine yeni bir yol çizmek, belki de bu hikayenin sonunu getirecek en sağlıklı seçenek olabilir. Böylece, belki de yeni bir başlangıç yapabilir ve kendi mutluluğunu yeniden keşfedebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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