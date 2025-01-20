Sen Ne İçin Pişmansın?
Sen Ne İçin Pişmansın?
Pişmanlık, herkesin hayatının bir parçası olan, bazen hüzünlü bazen de düşündürücü bir duygudur. Hepimiz geçmişte bazı kararlar alırken yanlış yönlendirildiğimizi ya da fırsatları kaçırdığımızı düşünürüz. Belki birini kırmışsındır, belki de hayatında önemli bir adım atmaktan çekinmişsindir. Pişmanlıklar, bizi büyütür ve dersler çıkarmamıza yardımcı olur, ancak aynı zamanda içsel bir yük haline de gelebilirler. Peki sen ne için pişmansın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Geçmişte birine karşı kırıcı olduğunu düşündüğün bir anı hatırladığında nasıl hissediyorsun?
4. Hayatında “keşke yapmasaydım” dediğin bir karar var mı?
5. Bir fırsatı kaçırdığında nasıl tepki verirsin?
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6. Geçmişe dönüp bir şeyi değiştirme şansın olsa neyi değiştirirdin?
7. En çok hangi duyguyu geçmişte yaşadığın bir olayla ilişkilendiriyorsun?
8. Bir hata yaptığında bununla nasıl başa çıkıyorsun?
9. Birine duygularını ifade etmediğin için pişman olduğun oldu mu?
10. Pişmanlıklarını nasıl yönetiyorsun?
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Sen elindeki fırsatları kaçırdığın için pişmansın!
Sen sevdiklerine zaman ayıramadığın için pişmansın!
Sen ilişkilerinden dolayı pişmansın!
Sen kendi potansiyelini kullanamadığın için pişmansın!
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