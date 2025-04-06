7 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sınırlarını belirlemeye odaklanabilirsin. Merkür retronun sona ermesiyle birlikte duygusal ve sosyal ilişkilerinde kendine alan açabilirsin. Bu aşamada özellikle kendini yeterince mutlu ve güvende hissetmediğin ilişkilerden kaçınabilirsin. Öte yandan güven bağını kurduğun ve sevdiğin kişilere kendini teslim de edebilirsin.

Güzel duygulardan güç almaya odaklan... Venüs ile Satürn kavuşumunda sen de gerçek aşka ve güzelliklere kavuşabilirsin. Sağlıklı bağlar kurarak huzurlu bir sosyal çevre inşa etmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir.

Bir yandan ilişkilerinde düzene kavuşurken bir yandan da iş hayatın için harekete geçebilirsin. Başarılı olmak için kendine hedefler belirlemeli, yeteneklerine göre işlere ve projelere yönelmelisin. Kısacısı, artık özel hayatında olduğu gibi profesyonel hayatında da güvenli bir alan inşa etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...