Senin Ailendeki Rolün Ne?
Senin Ailendeki Rolün Ne?
Aile, hayatımızdaki en önemli bağlardan biridir ve her birey ailenin bir parçası olarak farklı bir rol üstlenir. Kimi zaman lider, kimi zaman bir destekçi, bazen de eğlenceli bir ruh olabiliriz. Senin aile içindeki rolün tam olarak ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ailenle ilgili bir problem olduğunda ne yaparsın?
4. Ailenle aran genelde nasıldır?
5. Sorunlarını ailenle paylaşır mısın?
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6. Ailecek en çok ne yapmayı seversiniz?
7. Sen nasıl bir çocuktun eskiden?
8. Ev işlerine yardım eder misin?
9. Akrabalarınla aran nasıl?
10. En kötü özelliğin ne diye sorsak?
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Sen ailendeki lidersin!
Sen ailendeki sessiz sakin kişisin!
Sen ailendeki neşeli kişisin!
Sen ailenin desteğisin!
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