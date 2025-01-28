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Kalbini Kıran Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Kalbini Kıran Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 13:01

Bazen bir bakış, bazen bir söz... Kalbinizi kıran o kişiyi düşündüğünüzde, onun hangi burçtan olduğunu merak ettiniz mi? Belki de kişiliği, duygusal yapısı ve hareketleri yıldızların ona verdiği özelliklerden kaynaklanıyordur. Aşk hayatınızı darmadağın eden, sizi üzen, kıran kişinin burcunu öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz!

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişkiniz ne kadar sürdü?

4. İlişkinizdeki problem neydi?

5. Çok sık kavga eder miydiniz?

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6. Genelde nasıl vakit geçirirdiniz?

7. Onu düşündüğünde ne hissediyorsun?

8. Nasıl tanıştınız?

9. Peki onun en çok hangi huyundan nefret ediyordun?

10. Son olarak burcunu seçer misin?

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Senin kalbini kıran kişi Koç, Aslan yada Yay burcu!

Senin kalbini kıran bu burçlardan biriymiş. Koç, Aslan ve Yay, enerjileriyle girdikleri her ortamda fark edilmekten hoşlanan, özgüvenleri yüksek kişilerdir. Bu özgüvenleri ve cesaretleri ilk başta seni büyülemiş olabilir, çünkü onlarla olmak hayatın heyecan verici ve dinamik bir hale gelmesini sağlayabilir. Ancak, zamanla bu özelliklerin ilişki dinamiklerinde seni zorlamaya başladığını fark etmiş olabilirsin. Ateş burçları, genellikle ilişkilerinde tutkularıyla hareket ederler ve duygusal olarak yoğun anlar yaşatırlar. Ancak bu yoğunluk, zaman zaman senin kendini yetersiz hissetmene veya onların sabırsız ve aceleci tavırlarıyla incinmene neden olabilir. Koç’un ani öfke patlamaları ve düşünmeden söylediği sözler, bazen seni en hassas yerinden vurmuş olabilir. Koç burcu, lider ruhuyla kendini hep ön planda tutmak ister ve bu özellik, senin hislerini göz ardı etmesine yol açabilir. Onun aniden parlayan karakteri, senin duygusal olarak daha sakin ve dengeli hissetme ihtiyacını hiçe saymış olabilir. Diğer taraftan Aslan, sıcak kanlı ve dışa dönük tavırlarıyla dikkat çeker. Ancak, Aslan burcunun kendini sürekli ön planda tutma ve dikkat çekme isteği, zamanla senin onun gölgesinde kalmana neden olmuş olabilir. Aslan’ın baskın karakteri, ilişkideki dengeyi bozmuş ve senin kendini geri planda hissetmene yol açmış olabilir. Onun bu ihtişamlı ve merkezde olma arzusu, ilişkinizdeki duygusal bağın derinleşmesine engel olmuş olabilir. Belki de onun kendi isteklerini her şeyin önüne koyması, senin kalbini en çok kıran şeylerden biri oldu. Aslan’ın özgüveni ve kendine olan hayranlığı, seni zaman zaman ihmal edilmiş ya da geri planda bırakılmış hissettirmiş olabilir. Yay burcu, özgürlüğüne düşkün yapısıyla tanınır. Yay, eğlenceye ve maceraya olan düşkünlüğüyle seni başta heyecanlandırmış olabilir, ama onun bağlanma konusundaki isteksizliği ve sürekli yeni deneyimlere açık oluşu, ilişkide güven duygusunu zedelemiş olabilir. Yay’ın bazen umursamaz tavırları, senin duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmesine neden olmuş olabilir. Onun özgür ruhu ve kendini bağlamakta zorlanması, ilişkide uzun vadeli bir güven ortamı yaratamamış olabilir. Belki de seni en çok yaralayan şey, Yay burcunun kendi hayatında sürekli yeni şeyler peşinde koşarken, seninle olan bağını yeterince ciddiye almamış olmasıydı.

Senin kalbini kıran kişi Boğa, Başak yada Oğlak burcu!

Senin kalbini kıran kişi bu burçlardan biri. Bu burçların genellikle güvenilirlikleri, sabırlı tavırları ve sadakatleriyle tanındığını bilirsin. İlişkinin başlarında bu özellikleri seni cezbetmiş olabilir; çünkü Toprak burçları ayakları yere sağlam basan, ilişkilerde güvenli ve sağlam adımlar atan kişilerdir. Boğa, Başak ve Oğlak burçları, aşk hayatında güven ve istikrar arayan insanlar için oldukça çekici olabilirler. Ancak zamanla bu sabit duruşları, duygusal bağ kurma konusunda yetersiz kalmış ve seni incitmiş olabilir. Boğa burcu, güvenilir ve sadık doğasıyla bilinir. Onunla olan ilişkin, muhtemelen başlangıçta oldukça huzurlu ve güven vericiydi. Boğa burçları genellikle ilişkilerinde sabit ve kararlı adımlar atarlar, bu da güven duygusunu besler. Ancak, Boğa’nın değişime kapalı ve inatçı yapısı zamanla seni zorlamış olabilir. Onun bu katı tavırları, ilişkide ilerleme kaydedememenize neden olmuş ve seni kendi duygusal ihtiyaçlarınla baş başa bırakmış olabilir. Belki de hayatını sabit bir rutine oturtma çabası, senin heyecan arayışın ya da yenilik isteğinle çelişmiş olabilir. Boğa, genellikle rahat bir yaşam sürmek ister ve bu rahatlık, zamanla ilişkinizde duygusal bir mesafe oluşmasına sebep olmuş olabilir. İnatçılığı ve alışkanlıklarına olan bağımlılığı, seni duygusal olarak yalnız hissettirmiş olabilir. Başak burcu, zeki, analitik ve mükemmeliyetçi yapısıyla bilinir. Başak’la olan ilişkinde, onun titizliği ve her şeyin mükemmel olmasını istemesi seni başta etkileyebilir; çünkü her şeyin en iyisini yapmaya çalışması, senin için ilgi çekici olmuş olabilir. Ancak, bu mükemmeliyetçilik zamanla aşırı eleştirel bir tutuma dönüşmüş ve seni yıpratmış olabilir. Başak burcunun her detayı didik didik etmesi ve sürekli eleştirel bir gözle bakması, senin duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmesine neden olmuş olabilir. Onun sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışması, ilişkide duygusal alanı daraltmış ve sana yeterince sıcak bir ilişki sunamamış olabilir. Eleştirilerinin altında seni sevse bile, bu sevgi ifade şekli sana yeterince duygusal bir tatmin sunmamış olabilir. Belki de en çok seni üzen şey, onun sürekli bir şeyleri düzeltme çabası ve duygusal olarak seninle aynı frekansta olamamasıydı. Oğlak burcu ise ciddi, çalışkan ve disiplinli yapısıyla bilinir. Oğlak, ilişkilerinde sorumluluk almayı sever ve uzun vadeli hedefler peşinde koşar. Başlangıçta, Oğlak’ın bu kararlı ve sağlam duruşu seni güvende hissettirmiş olabilir; çünkü Oğlak burçları genellikle geleceğe dair sağlam planlar yaparlar. Ancak, zamanla işkolik yapısı ve aşırı disiplinli tavırları, senin duygusal ihtiyaçlarını geri plana atmasına neden olmuş olabilir. Oğlak burcu, ilişkilerinde mesafeli olabilir ve duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilir. Bu da senin duygusal olarak ihmal edilmiş hissetmene yol açmış olabilir. Oğlak’ın sürekli hedef odaklı olması ve duygularını ikinci plana atması, aranızdaki duygusal bağı zayıflatmış olabilir. Onun ciddi ve mesafeli tutumu, zamanla seni duygusal anlamda uzaklaştırmış ve yalnız hissetmene neden olmuş olabilir.

Senin kalbini kıran kişi İkizler, Terazi yada Oğlak burcu!

Kalbini kıran kişi bu burçlardan biri ve hava burçlarının en belirgin özelliklerinden biri, iletişimde ve zihinsel uyumda gerçekten mükemmel olmalarıdır. İkizler, Terazi ve Kova, sosyal, meraklı ve entelektüel kişilikleriyle dikkat çekerler. Onlarla her zaman akıcı bir sohbet edebilir, yeni fikirler paylaşabilir ve zihinsel anlamda uyum sağlayabilirsin. Ancak, bu burçların en güçlü yanları zihinsel dünyalarında olmalarına rağmen, duygusal anlamda derinlik bulmak zaman zaman zor olabilir. İletişimleri güçlü olsa da, duygusal bağlar konusunda biraz daha yüzeysel kalabiliyorlar. İkizler burcu; neşeli, meraklı ve çok yönlü yapısıyla seni başta büyülemiş olabilir. Ancak, kararsız doğası ve sık sık fikir değiştirmesi, seni zaman zaman belirsizlik içinde bırakmış olabilir. İkizler, her iki tarafı da dinlemeye çalışırken, bazen bir karar veremezler ve bu durum ilişkilerde belirsizlik yaratabilir. İlişkilerde duygusal bağ kurmak, onun zihinsel enerjisiyle yavaşça sıyrılabilen bir şey olabilir. İkizler’in duygusal anlamda netlikten kaçınması ve yüzeysel kalması, belki de seni en çok zorlayan şey olmuştur. Onun sürekli farklı yönlere yönelmesi, senin duygusal ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmış olabilir. Terazi burcu ise, her zaman dengeyi ve uyumu arayan bir burçtur. Başlangıçta onun nazik, diplomatik ve anlayışlı tutumu seni etkileyebilir. Ancak, sürekli denge arayışı ve karar vermekteki tereddütleri, seni zamanla duygusal olarak yaralamış olabilir. Terazi, başkalarının duygularını önemseyen biri olsa da, kendi duygularını açmakta zorlanabilir. Bu, ilişkideki duygusal derinliğin eksik olmasına yol açmış olabilir. Terazi burcu, her şeyi doğru yapmak ister, ancak bazen bu denge arayışı, kararlarını sürekli ertelemesine neden olabilir. Bu sürekli tereddütler ve duygu eksiklikleri, ilişkilerinde bir boşluk yaratmış ve senin kendini yalnız hissetmene yol açmış olabilir. Onun duygusal mesafesi ve sıkça değişen ruh halleri seni zorlamış olabilir. Kova burcu ise, bağımsız ve yenilikçi doğasıyla tanınır. Kova, genellikle özgürlüğünü sever ve duygusal anlamda derin bağlar kurmakta zorlanabilir. Kova'nın mesafeli tutumu ve bazen soğuk yaklaşımı, duygusal anlamda senin beklentilerini karşılamamış olabilir. Başta seni etkileyen şey, onun entelektüel bakış açısı ve sosyal yapısı olabilir; ancak zamanla, duygusal anlamda yeterince yakınlık kuramamak seni hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Kova, başkalarına yardım etmeyi sever, ama duygusal bağ kurma noktasında oldukça çekingen olabilir. Onun bu bağımsızlık ve mesafeli yaklaşımı, seni terkedilmiş ve yalnız hissettirmiş olabilir. Kova'nın seni anlamadığı, duygusal ihtiyaçlarını önemsemediği ve ilişkide gereken yakınlığı sana veremediği bir ortam, zamanla seni incitmiş olabilir.

Senin kalbini kıran kişi Yengeç, Akrep yada Balık burcu!

Kalbini kıran kişi muhtemelen bir Su grubu burcuydu ve bu burçlar, genellikle duygusal derinlikleri ve sezgisel doğalarıyla tanınırlar. Yengeç, Akrep ve Balık burçları, ilişkilerinde yoğun duygusal bağlar kurmaya eğilimlidirler. Onların ilişkilerdeki duygusal dünyaları oldukça karmaşıktır ve bu bazen seni duygusal olarak zorlayabilir. Su burçları, kalpten sevmeyi, derin bağlar kurmayı ve içsel dünyalarını paylaşmayı severler, ancak bazen bu duygusal yoğunluk seni bunaltabilir. Yengeç’in sahipleniciliği, Akrep’in kıskançlığı ve kontrol ihtiyacı, Balık’ın hayal dünyasına dalma eğilimi, zamanla sana fazla gelebilir ve seni yıpratmış olabilir. Yengeç burcu, duygusal olarak çok hassas ve koruyucu bir yapıya sahiptir. Yengeç, sevdiklerini derinden sever ve onları korumak için elinden gelen her şeyi yapar. Ancak, bu aşırı sahiplenici tavır zamanla seni bunaltmış olabilir. Yengeç burcu, seni fazlasıyla takip edebilir, her hareketini izleyebilir ve sürekli seni denetleyebilir. Bu, ilk başta seni güvende hissettirmiş olabilir, çünkü Yengeç seni çok sahiplenir ve seni asla yalnız bırakmaz. Ancak zamanla, bu sahiplenme ve kontrol etme isteği, seni duygusal olarak boğmuş ve kendini hapsolmuş hissetmene yol açmış olabilir. Yengeç’in duygusal dünyasındaki derinlik ve hassasiyet, ilişkilerde çok fazla yer kaplamış ve senin kendi özgürlüğünü hissetmene engel olmuş olabilir. Belki de en çok seni üzen şey, onun sürekli seni koruma arzusunun, senin duygusal ihtiyaçlarınla uyumsuz hale gelmesiydi. Akrep burcu ise, çok tutkulu ve derin duygulara sahip bir burçtur. Akrep, ilişkilerinde yoğun bir bağ kurar, ancak bazen bu bağ, kıskanclık ve aşırı kontrol etme ihtiyacı ile karışabilir. Akrep, çok sevdiği kişiyi kaybetme korkusu taşıdığı için, bu korku onu aşırı kıskanclığa ve sahiplenmeye iter. Onun duygusal yoğunluğu başta seni çekmiş olabilir, çünkü Akrep’in tutkulu ve derin sevgisi seni etkileyebilir. Ancak zamanla, Akrep’in sürekli seni denetleme ve sahiplenme isteği seni daraltmış olabilir. Onun duygusal derinliği, bazen seni fazla fazla duygusal baskı altına almış olabilir. Akrep’in sürekli kontrol etme ihtiyacı, ilişkideki dengeyi bozmuş ve seni duygusal olarak yıpratmış olabilir. Belki de en çok seni üzen şey, Akrep’in seni sevmesinin kıskanclığa dönüşmesi ve seni sürekli denetlemeye çalışmasıydı. Balık burcu ise, duygusal ve hayalperest yapısıyla tanınır. Balık, kendi hayal dünyasında yaşamayı ve duygusal olarak derin bağlar kurmayı sever. Ancak, bu hayalperestlik zamanla seni gerçekte hissettiklerinden uzaklaştırabilir. Balık burcu, başkalarına empati göstermek ve onları anlamak konusunda oldukça başarılı olabilir, ama bazen kendi duygusal ihtiyaçlarını unutabilir. Balık’ın bazen gerçeklikten uzaklaşan tutumu, seni duygusal olarak hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Başta, onun sana verdiği duygusal derinlik seni etkileyebilir, ancak zamanla Balık’ın dünyasında kaybolmuş ve seni gerçekte anlamayan birine dönüşmüş olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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