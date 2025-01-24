Senin Vazgeçmen Gereken Özelliğin Ne?
Senin Vazgeçmen Gereken Özelliğin Ne?
Hayat, bazen bizi kendi sınırlarımızı aşmaya, bazen de olumsuz alışkanlıklarımızı sorgulamaya iter. Her birimiz, kendimizi daha iyi bir hale getirmek için çaba harcıyor, bazen farkında olmadan bazı özelliklerimizden vazgeçmemiz gerektiğini anlayamayabiliyoruz. Bu test, sana biraz kendini gözden geçirme fırsatı sunuyor! Kendi iç yolculuğunda, belki de seni geride tutan ya da geliştirmene engel olan bazı özelliklerden vazgeçmen gerekebilir. Senin vazgeçmen gereken özelliklerin ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birine kırıldığında nasıl tepki verirsin?
4. Bir hata yaptığında genellikle nasıl hissedersin?
5. Kendine güveniyor musun?
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6. Yeni bir şey öğrenmeye ne kadar açıksın?
7. İnsanlarla iletişimini nasıl değerlendirirsin?
8. İnsanların seni anlamadığını düşündüğünde ne yaparsın?
9. Bir ilişkiye başlamak konusunda nasıl hissedersin?
10. Bir başkası seni eleştirdiğinde ne hissedersin?
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Senin vazgeçmen gereken özelliğin her konuda kendini suçlaman!
Senin vazgeçmen gereken özelliğin ilişkilerinde fazla bağımlı olman!
Senin vazgeçmen gereken özelliğin rutine bağlı kalmak!
Senin vazgeçmen gereken özelliğin ani tepkilerin!
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