Aşk Sana İyi Geliyor mu?
Aşk Sana İyi Geliyor mu?
Aşk, bazen hayatımıza renk katar, bazen de dertli günlerin daha da zorlaşmasına neden olabilir. Aşkın gücü, ona verdiğimiz anlamla doğru orantılıdır. Kimimiz aşkı bir ilham kaynağı olarak görürken, kimimiz aşkın getirdiği karmaşayı çözmeye çalışır. Peki, senin için aşk nasıl bir etkiye sahip? Aşk sana gerçekten iyi geliyor mu, yoksa seni duygusal anlamda zorlayan bir faktör mü?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk hayatında genellikle nasıl hissedersin?
4. Aşk ilişkilerinde en çok hangi konuda zorlanırsın?
5. Aşk seni güvende hissettiriyor mu?
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6. Bir ilişkide sevgi dilin nasıl şekillenir?
7. Bir ilişkiye başladığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
8. Aşkın seni nasıl bir insan yapıyor?
9. Aşk senin için hayatındaki en önemli şey mi?
10. Bir ilişkinin seni değiştirmesini nasıl değerlendirirsin?
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Aşk sana çok iyi geliyor!
Aşk sana çoğu zaman iyi geliyor!
Aşk sana zaman zaman karışık duygular hissettiriyor!
Aşk sana pek iyi gelmiyor!
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