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Spotify Çöktü mü? 16 Nisan Spotify Neden Açılmıyor? Şarkılar Neden 10. Saniyede Kesiliyor?

Spotify Çöktü mü? 16 Nisan Spotify Neden Açılmıyor? Şarkılar Neden 10. Saniyede Kesiliyor?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.04.2025 - 17:03

Spotify'a girdiğinizde her zaman dinlediğiniz şarkıların yarıda kesilmesi sorunu veya ana sayfanın hiç yüklenmemesi gibi sorunlar yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. 16 Nisan'da, birkaç saat önce pek çok Spotify kullanıcısı platforma erişemedi, şarkıları dinlemeye başlayabilse de birkaç saniye içerisinde kesilme problemi ile karşılaştı. Peki Spotify çöktü mü? Erişim sorunu mu yaşıyor? Detaylar içeriğimizde.

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16 Nisan 2025 Spotify Çöktü mü?

16 Nisan 2025 Spotify Çöktü mü?

16 Nisan'da pek çok kullanıcı, Spotify platformuna giriş yaparken bazı sorunlarla karşılaştı. Özellikle mobil uygulamada yükleme ekranında takılı kalınırken, uygulamanın ana sayfasına giriş yapabilenler de şarkıların yüklenmediğini veya açılıp kesilttiğini belirtti.

Spotify Erişim Sorunu Devam Ediyor mu?

Spotify Erişim Sorunu Devam Ediyor mu?

16 Nisan’da yaşanan Spotify erişim sorunu, birçok kullanıcının uygulamaya girdiğinde sayfanın yüklenmemesine, sayfa yükleniyorsa da açtıkları şarkıların 10. saniyeye gelmeden kesilmesine sebep oldu.

Türkiye sunucularının yanı sıra global çapta da sorunlar yaşandığı öğrenilirken Spotify'un çöküp çökmediği merak edildi. 

En çok karşılaşılan sorunlar, uygulamaya giriş yapılamaması, müziklerin yüklenmemesi ve oynatma işlevlerinin devre dışı kalması olarak öne çıkıyor.

Spotify'dan 16 Nisan'da yaşanan sorun için açıklama geldi mi?

Spotify'dan 16 Nisan'da yaşanan sorun için açıklama geldi mi?
twitter.com

Spotify resmi destek hesabı ve yetkilileri tarafından açıklama, 15.00 sularında yapıldı. Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi fakat Spotify resmi açıklamasında,  'Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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