Spotify Çöktü mü? 16 Nisan Spotify Neden Açılmıyor? Şarkılar Neden 10. Saniyede Kesiliyor?
Spotify'a girdiğinizde her zaman dinlediğiniz şarkıların yarıda kesilmesi sorunu veya ana sayfanın hiç yüklenmemesi gibi sorunlar yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. 16 Nisan'da, birkaç saat önce pek çok Spotify kullanıcısı platforma erişemedi, şarkıları dinlemeye başlayabilse de birkaç saniye içerisinde kesilme problemi ile karşılaştı. Peki Spotify çöktü mü? Erişim sorunu mu yaşıyor? Detaylar içeriğimizde.
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16 Nisan 2025 Spotify Çöktü mü?
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Spotify Erişim Sorunu Devam Ediyor mu?
Spotify'dan 16 Nisan'da yaşanan sorun için açıklama geldi mi?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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