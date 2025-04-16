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Baklavayla Vatandaşlara Yedireceklermiş: Gıda Teröristleri Yine İfşa Oldu

Baklavayla Vatandaşlara Yedireceklermiş: Gıda Teröristleri Yine İfşa Oldu

Şanlıurfa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.04.2025 - 17:11

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde baklava imalatı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında, baklava yapımında kullanılacağı tespit edilen 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz el geçirdi.

Küflenmiş cevizlere imha edilmek üzere el konuldu.

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Halk sağlığı ile oynayan firmalar gündem olmaya devam ediyor.

Halk sağlığı ile oynayan firmalar gündem olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayan ve ürünlerinde tağşiş yapan firmaları ifşa ederken, belediye ekipleri de ilçelerinde bulunan işletmelere baskın yapmaya devam ediyor.

Gıda teröristleri son olarak Şanlıurfa’da ortaya çıktı.

Baklava yapımında kullanılacak 11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi.

Baklava yapımında kullanılacak 11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Organize Sanayi Bölgesi’nde baklava üretimi yapan bir iş yerinin deposunda denetim gerçekleştirildi.

Denetimde koliler içinde küflenmiş ve kurtlanmış 11 ton ceviz içi ele geçirildi.

Ceviz içlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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maestro__

Halk sağlığı diye birşey mi bıraktılar, a dan z ye bütün firmalar çakallık peşinde. Fazla uzağa gitmeye gerek yok başı neyle sonu da o 🤷