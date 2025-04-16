Baklavayla Vatandaşlara Yedireceklermiş: Gıda Teröristleri Yine İfşa Oldu
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Halk sağlığı ile oynayan firmalar gündem olmaya devam ediyor.
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Baklava yapımında kullanılacak 11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Halk sağlığı diye birşey mi bıraktılar, a dan z ye bütün firmalar çakallık peşinde. Fazla uzağa gitmeye gerek yok başı neyle sonu da o 🤷