Nasıl Şikayet Edersin Cezası! Verdiği Siparişin Yanlış Geldiğini Söyleyen Müşteriye Şikayet Ücreti Yazıldı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/mildlyinfuri...
Türkiye'de artan hayat pahalılığı kafe ve restoranları da vurdu. Menülerin küçülmesiyle birlikte fiyatları da cep yakacak derecede arttı. Pahalılık, sağlıksız ürünler ve küçük porsiyonlar yetmezmiş gibi bazı kafelerde yarım saat boyunca yeni sipariş vermeyene 'masa işgal ücreti' kesilmeye başlandı. Sıradaki haberimiz Türkiye'den değil ama 'Aman Türkiye görmesin' dedirtecek cinsten. Reddit'te bir kullanıcı siparişinin yanlış geldiğini söylediği için 'Şikayet ücreti' kesildiğini yazdı.
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Söz konusu paylaşım Reddit’te gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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