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Nasıl Şikayet Edersin Cezası! Verdiği Siparişin Yanlış Geldiğini Söyleyen Müşteriye Şikayet Ücreti Yazıldı

Nasıl Şikayet Edersin Cezası! Verdiği Siparişin Yanlış Geldiğini Söyleyen Müşteriye Şikayet Ücreti Yazıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 16:23

Türkiye'de artan hayat pahalılığı kafe ve restoranları da vurdu. Menülerin küçülmesiyle birlikte fiyatları da cep yakacak derecede arttı. Pahalılık, sağlıksız ürünler ve küçük porsiyonlar yetmezmiş gibi bazı kafelerde yarım saat boyunca yeni sipariş vermeyene 'masa işgal ücreti' kesilmeye başlandı. Sıradaki haberimiz Türkiye'den değil ama 'Aman Türkiye görmesin' dedirtecek cinsten. Reddit'te bir kullanıcı siparişinin yanlış geldiğini söylediği için 'Şikayet ücreti' kesildiğini yazdı.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/mildlyinfuri...
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Söz konusu paylaşım Reddit’te gündem oldu.

Söz konusu paylaşım Reddit’te gündem oldu.

‘smokeymctokerson’ isimli kullanıcı bir hesap ücreti paylaştı ve kısa sürede gündem oldu. Kullanıcı “Bana yanlış biranın servis edildiğini söylediğim için 'şikayet ücreti' ödedim…” notunu düştü.

Fişte şikayet ücretinin 5 dolar olarak yazıldığı görüldü. Kullanıcılar söz konusu mekanın adının açıkça yazılması gerektiğini belirterek böyle bir şeyin kabul edilir olmadığını vurguladı. 

İşte paylaşıma gelen yorumlar şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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