Nasıl Şikayet Edersin Cezası! Verdiği Siparişin Yanlış Geldiğini Söyleyen Müşteriye Şikayet Ücreti Yazıldı

Türkiye'de artan hayat pahalılığı kafe ve restoranları da vurdu. Menülerin küçülmesiyle birlikte fiyatları da cep yakacak derecede arttı. Pahalılık, sağlıksız ürünler ve küçük porsiyonlar yetmezmiş gibi bazı kafelerde yarım saat boyunca yeni sipariş vermeyene 'masa işgal ücreti' kesilmeye başlandı. Sıradaki haberimiz Türkiye'den değil ama 'Aman Türkiye görmesin' dedirtecek cinsten. Reddit'te bir kullanıcı siparişinin yanlış geldiğini söylediği için 'Şikayet ücreti' kesildiğini yazdı.