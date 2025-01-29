Sevdiğin Tatlılara Göre Onu Ne Kadar Özlüyorsun?

Onu özlemiyorsun. Aranızdaki bağ artık geçmişte kalmış gibi görünüyor ve sen de bununla barışmışsın. Hayatına devam ediyorsun ve onun yokluğu seni duygusal olarak zorlamıyor. Bu durum, aslında senin içindeki olgunluğu ve olayı kabul etme becerini gösteriyor. Aranızda güçlü bir bağ olsa da, bu bağ zamanla farklı bir düzeye evrilmiş ve duygusal anlamda çok daha sakin bir hal almış. Onu düşündüğünde, geçmişteki güzel anıları hatırlıyorsun ama bu anılar artık seni duygusal olarak etkilemiyor. Her şey olduğu gibi geçti ve senin için de hayatın doğal akışında yerini bulmuş durumda. Onun eksikliğini hissetmiyorsun çünkü zaten onunla birlikte olduğunda bile kendini tam olarak huzurlu hissetmiyordun. Şu an hayatına odaklanıyorsun ve kendi iç huzurunu bulmuşsun. Onun yokluğu bir eksiklik yaratmıyor, çünkü zaten içinde bir denge kurmuşsun. Aklında ve kalbinde ona dair yer olsa da, bu yer artık sana acı vermiyor; aksine, geçmişi olduğu gibi kabullenmiş ve buna uygun şekilde hareket ediyorsun. Kendini özgür hissediyor, artık ona olan duygusal bağını daha sakin bir şekilde taşıyorsun. Artık her şeyin normal olduğunu kabul ediyorsun ve ona dair duygularını bir kenara bırakıp, hayatına devam ediyorsun. O, hayatındaki bir anı ve senin için geçmişte kalmış bir figür. Onu düşünmek seni yormuyor; tam tersine, senin için bir hatıra ve değerli bir anı olarak kalıyor.