Sevdiğin Tatlılara Göre Onu Ne Kadar Özlüyorsun?
Sevdiğin Tatlılara Göre Onu Ne Kadar Özlüyorsun?
Aşk, bazen tatlılar gibi... Bazen çikolata gibi tatlı ve yoğun, bazen de bir dondurma kadar serin ve ferahlatıcı olabilir. Peki, sevdiğin tatlılar senin duygusal halini nasıl yansıtıyor?
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