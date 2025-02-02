Gururun Sana Zarar Veriyor mu?
Gururun Sana Zarar Veriyor mu?
Gurur, bazen bizi ileriye taşıyan bir güçken, bazen de en büyük engelimiz olabilir. Kimi zaman gururumuz nedeniyle kendimizi yalnız bulur, fırsatları kaçırır ya da ilişkilerimize zarar verebiliriz. Peki senin gururun sana zarar veriyor mu?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Özür dilemen gerektiğinde nasıl hissedersin?
4. Arkadaşlarınla tartıştığında ilk adımı atıp barışmayı dener misin?
5. Hata yaptığında bunu kabul etmekte zorlanır mısın?
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6. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Başkalarından tavsiye almayı sever misin?
8. Biri senden daha başarılı olduğunda nasıl hissedersin?
9. Yardım istemek senin için zor mudur?
10. İlişkilerde fedakarlık yapmak senin için kolay mı?
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Gururun sana zarar veriyor!
Gururun sana zaman zaman zarar verebiliyor!
Gururun sana zarar vermiyor!
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