Senin Yalnızlığın Ne Zaman Bitecek?
Senin Yalnızlığın Ne Zaman Bitecek?
Yalnızlık, zaman zaman herkesin yaşadığı bir durumdur, fakat bazılarımız için bu süreç beklenenden uzun sürebilir. Hayatının aşkını mı bekliyorsun, yoksa belki de hayatına girecek bir dostun mu eksik? Ya da gerçekten yalnız mısın, yoksa sadece içsel bir huzursuzluk mu yaşıyorsun? Hadi bakalım, yalnızlık sonsuza kadar sürecek mi, yoksa köşede seni bekleyen biri mi var?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yalnız hissettiğin zamanlarda ne yaparsın?
4. İlişkiler hakkında ne düşünüyorsun?
5. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Bir arkadaşın sana sürpriz bir plan yaptığında nasıl tepki verirsin?
7. Birlikte vakit geçirmekten en çok keyif aldığın insan tipi hangisi?
8. İlişkilerde en çok neyi önemsersin?
9. Kendine sık sık vakit ayırır mısın?
10. Hayatında nelerin eksik olduğunu düşünüyorsun?
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Yalnızlığın çok yakında bitecek!
Senin yalnızlığın zaman da alsa sona erecek!
Senin yalnızlığının bitmesine daha var!
Senin yalnızlığın bitmeyecek gibi görünüyor!
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