Seni Çekici Yapan Özelliğin Ne?
Seni Çekici Yapan Özelliğin Ne?
Herkesin çevresinde dikkat çeken bir özelliği vardır. Peki, seni çekici yapan özelliğin ne olabilir? Karizman mı? Zekan mı? Yoksa içten gelen enerjin mi? Bu testte, seni öne çıkaran, çevrendekileri etkileyen en çekici özelliğini bulacaksın!
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ortama girdiğinde genellikle nasıl hissedersin?
4. .Birinin ilgisini çekmek istediğinde ilk yaptığın şey nedir?
5. Kendini geliştirmek için çabalıyor musun?
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6. İlk izlenimlerde en çok neye dikkat edersin?
7. Çevrendekiler seni tarif ederken en çok hangi kelimeyi kullanır?
8. Birine karşı hoşlandığını nasıl belli edersin?
9. Zor bir durumda kaldığında yardım ister misin?
10. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsın?
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Senin çekici özelliğin enerjik ve eğlenceli olman!
Senin çekici özelliğin zekan!
Senin çekici özelliğin özgüvenin!
Senin çekici özelliğin duygusal derinliğin ve içtenliğin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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