Hindistan'da Filler Yine Kontrolden Çıktı: Fillerin Tapınağa Girmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'ın Kerala'nın Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali'nde, kontrolden çıkan filler dehşet saçmıştı. Festivalde sahneye 4 fil çıkarılmış, fillerden biri bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkmıştı. İnsanların arasına dalan fil 17 kişiyi yaralamıştı. Ülkede yine benzer bir olay yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer 3 fil bir tapınağa girdi.
Pek çok kişinin filleri kontrol altına almaya çalıştığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın