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Hindistan'da Filler Yine Kontrolden Çıktı: Fillerin Tapınağa Girmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Filler Yine Kontrolden Çıktı: Fillerin Tapınağa Girmesi Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.02.2025 - 21:36

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Geçtiğimiz aylarda Hindistan'ın Kerala'nın Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali'nde,  kontrolden çıkan filler dehşet saçmıştı. Festivalde sahneye 4 fil çıkarılmış, fillerden biri bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkmıştı. İnsanların arasına dalan fil 17 kişiyi yaralamıştı. Ülkede yine benzer bir olay yaşandı.

Olayı sizinle burada paylaşmıştık;

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Bu sefer 3 fil bir tapınağa girdi.

Bu sefer 3 fil bir tapınağa girdi.

Pek çok kişinin filleri kontrol altına almaya çalıştığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Pek çok kişinin filleri kontrol altına almaya çalıştığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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