onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trump'tan Zelenski'ye Ağır Sözler: "Seçime Gitmemiş Bir Diktatör"

Trump'tan Zelenski'ye Ağır Sözler: "Seçime Gitmemiş Bir Diktatör"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.02.2025 - 21:33

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald TrumpUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye hakaret etti. Trump Zelenski için 'Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi sert bir dille eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi sert bir dille eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini açıklayarak "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü" dedi.

ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini açıklayarak "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü" dedi.

Trump Zelenski için "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" diyerek topa tuttu.

Trump Zelenski için "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" diyerek topa tuttu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın