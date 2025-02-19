Trump'tan Zelenski'ye Ağır Sözler: "Seçime Gitmemiş Bir Diktatör"
Trump'tan Zelenski'ye Ağır Sözler: "Seçime Gitmemiş Bir Diktatör"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye hakaret etti. Trump Zelenski için 'Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek' dedi.
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ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi sert bir dille eleştirdi.
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ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini açıklayarak "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü" dedi.
Trump Zelenski için "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" diyerek topa tuttu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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