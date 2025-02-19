TRT’den Bir Propaganda Dizisi Daha: Cihangir Cumhuriyeti

Bazı eleştirmenler diziyi 'muhafazakar bir propaganda dizisi' olarak nitelendirirken, hükümetin 'kültürel iktidar' olma çabasının bir ürünü olarak görüyor. Kimileri ise dizinin sinema dünyasının arka planına ışık tutması ve cesur anlatımıyla dikkat çekmeyi başardığını ifade ediyor. Son olarak Gazeteci Nevşin Mengü ve Serdar Akinan diziyi değerlendirerek TRT’ye sert eleştirilerde bulundu.

Nevşin Mengü kişisel YouTube kanalında ‘’Diziyi izledim. Tavsiye ederim. Siz de izleyin. ‘Bu modern laikler ne kadar da yoz, ne kadar da beş para etmez insanlar’ demek için dizi yapmışlar. ‘Seküler Türkleri nasıl küçümsesek?’ üzerine bir alternatif kültür inşası olmaz arkadaşlar.’’ ifadeleriyle açıklama yaparken, Serdar Akinan ise X platformunda diziye dair yorumlarını şu ifadelerle paylaştı:

‘’20 yıldan fazla oldu.

Tek bir şairiniz var mı?

Tek bir mimar?

Tek bir besteci?

Tek bir yazar?

15 Temmuz'a dair mesela iki dize bizi ağlatacak?

Siyasi hegemonya bitti. Eyvallah.

Kültürel hegemonya dediğiniz vasatı aşacak insanlar nerede?

Yok!

Ancak; kamu kaynaklarını aranızda cukka yaparak bu uyduruk ve utanılası vasatlıkta işleri yapabiliyorsunuz.

Acıklı olan ise bir karikatüre dönüşen suretlerinizden gurur duyabilmeniz.

Dramınız biyografinizdir.’’