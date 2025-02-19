onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
TRT’den Bir Propaganda Dizisi Daha: Cihangir Cumhuriyeti

TRT’den Bir Propaganda Dizisi Daha: Cihangir Cumhuriyeti

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
19.02.2025 - 21:37

TRT'nin ücretli dijital platformu Tabii, Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi Cihangir'in perde arkasını gözler önüne serme iddiası taşıyan yeni dizisi 'Cihangir Cumhuriyeti'ni izleyicilerle buluşturuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cihangir'de yaşayan oyuncuların, yazarların ve yönetmenlerin mesleki hayatları ve güç dengeleri üzerinden sektördeki çarpıklıkları ifşa etmeyi hedeflediği ifade edilen Cihangir Cumhuriyeti’nin tanıtımları paylaşılmaya başlandı. Dizinin, sinema ve dizi dünyasındaki ‘müesses nizam’ı, kültürel iktidar tartışmalarını ve sektördeki görünmeyen kuralları eleştirdiği iddia edilse de, dizi bir propaganda projesi olarak öne çıkıyor.

Tartışmalı projede yer alan oyuncular ve yapım ekibi şu şekilde:

Tuba Ünsal, Kaan Taşaner, Ali İpin, Serhat Tutumluer, Seda Akman, Özlem Conker, Sema Şimşek, Serkan Ercan, Ozan Çelik, Nazan Diper, Ege Aydan, Selen Uçer, Sinan Albayrak

Yönetmen: Mustafa Kara

Senaryo: Akın Aksu

Görüntü Yönetmeni: Orçun Özkılınç

"Cihangir Cumhuriyeti", sinema ve dizi sektörüne eleştirel bir bakış açısı sunar gibi görünürken, sektördeki güç ilişkilerini, entrikaları ve sanatçıların mücadelelerini taraflı bir dille anlatıyor. Sektördeki tekelleşmeye ve görünmeyen kurallara yanlı bir bakış atıyor.

"Cihangir Cumhuriyeti", sinema ve dizi sektörüne eleştirel bir bakış açısı sunar gibi görünürken, sektördeki güç ilişkilerini, entrikaları ve sanatçıların mücadelelerini taraflı bir dille anlatıyor. Sektördeki tekelleşmeye ve görünmeyen kurallara yanlı bir bakış atıyor.

Bazı eleştirmenler diziyi 'muhafazakar bir propaganda dizisi' olarak nitelendirirken, hükümetin 'kültürel iktidar' olma çabasının bir ürünü olarak görüyor. Kimileri ise dizinin sinema dünyasının arka planına ışık tutması ve cesur anlatımıyla dikkat çekmeyi başardığını ifade ediyor. Son olarak Gazeteci Nevşin Mengü ve Serdar Akinan diziyi değerlendirerek TRT’ye sert eleştirilerde bulundu.

Nevşin Mengü kişisel YouTube kanalında ‘’Diziyi izledim. Tavsiye ederim. Siz de izleyin. ‘Bu modern laikler ne kadar da yoz, ne kadar da beş para etmez insanlar’ demek için dizi yapmışlar. ‘Seküler Türkleri nasıl küçümsesek?’ üzerine bir alternatif kültür inşası olmaz arkadaşlar.’’ ifadeleriyle açıklama yaparken, Serdar Akinan ise X platformunda diziye dair yorumlarını şu ifadelerle paylaştı:

‘’20 yıldan fazla oldu.

Tek bir şairiniz var mı?

Tek bir mimar?

Tek bir besteci?

Tek bir yazar?

15 Temmuz'a dair mesela iki dize bizi ağlatacak?

Siyasi hegemonya bitti. Eyvallah.

Kültürel hegemonya dediğiniz vasatı aşacak insanlar nerede?

Yok!

Ancak; kamu kaynaklarını aranızda cukka yaparak bu uyduruk ve  utanılası vasatlıkta işleri yapabiliyorsunuz.

Acıklı olan ise bir karikatüre dönüşen suretlerinizden gurur duyabilmeniz.

Dramınız biyografinizdir.’’

Tartışmalara konu olan "Cihangir Cumhuriyeti", kamu yayıncılığı kurumu TRT’nin ücretli dijital platformu Tabii’de izleyicilerle buluşuyor.

Tartışmalara konu olan "Cihangir Cumhuriyeti", kamu yayıncılığı kurumu TRT’nin ücretli dijital platformu Tabii’de izleyicilerle buluşuyor.

#CihangirCumhuriyeti #TRTTabii #YeniDizi #Sinema #Dizi #Kültürelİktidar

İşte tartışmalara konu olan Cihangir Cumhuriyeti dizisinin fragmanı:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın