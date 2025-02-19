TRT’den Bir Propaganda Dizisi Daha: Cihangir Cumhuriyeti
TRT’den Bir Propaganda Dizisi Daha: Cihangir Cumhuriyeti
TRT'nin ücretli dijital platformu Tabii, Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi Cihangir'in perde arkasını gözler önüne serme iddiası taşıyan yeni dizisi 'Cihangir Cumhuriyeti'ni izleyicilerle buluşturuyor.
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"Cihangir Cumhuriyeti", sinema ve dizi sektörüne eleştirel bir bakış açısı sunar gibi görünürken, sektördeki güç ilişkilerini, entrikaları ve sanatçıların mücadelelerini taraflı bir dille anlatıyor. Sektördeki tekelleşmeye ve görünmeyen kurallara yanlı bir bakış atıyor.
Tartışmalara konu olan "Cihangir Cumhuriyeti", kamu yayıncılığı kurumu TRT’nin ücretli dijital platformu Tabii’de izleyicilerle buluşuyor.
İşte tartışmalara konu olan Cihangir Cumhuriyeti dizisinin fragmanı:
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