İlişkiyi Taze Tutmanın Anahtarı: Sadece 5 Dakikada Yapılabilecek 12 Sürpriz
İlişkiyi Taze Tutmanın Anahtarı: Sadece 5 Dakikada Yapılabilecek 12 Sürpriz
İlişkilerde bazen küçük sürprizler, büyük etkilere yol açar. Etki diyorsak olumlu anlamda tabii ki. Günlük hayatın içinde kaybolduğumuzda partnerimize olan ilgimizi taze tutmak zorlaşabilir. Ancak sadece 5 dakikada yapabileceğiniz basit ama etkili sürprizler, ilişkinize taze bir nefes getirebilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başucuna onu gülümsetecek minik bir not bırakabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İçini ısıtabilecek sıcak bir kahve hazırlayabilirsiniz.
3. Bir buket çiçeğe kim hayır diyebilir?
4. Onun favori şarkısını kaşla göz arasında açın ve eşlik edin.
5. Ona küçük küçük masajlar yapın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Onun için dümenden de olsa bir kahkaha patlatın. Sonra enerjisinin değiştiğini fark edeceksiniz!
7. Hava şartları ne olursa olsun birlikte kısa bir yürüyüşe çıkın.
8. Yıldızlı bir gecede yıldızları seyretmeye çıkın.
9. Onun gözlerinin içine bakarak tatlı bir cümle kurabilirsiniz.
10. Onun yaşam alanında hoşuna gidebileceği küçük değişiklikler yapın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Parmak güreşi gibi minik oyunlar oynamaya ne dersiniz?
12. Günde 5 dakikalığına "sadece biz" zamanı oluşturun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın