Burcuna Göre Yalnızlığa Bakış Açın Ne?
Burcuna Göre Yalnızlığa Bakış Açın Ne?
Hepimizin zaman zaman kendini yalnız hissettiği anlar olur. Ancak bu yalnızlık hissi herkes için aynı değildir. Kimi yalnızken kendini bulur, kimi ise içindeki boşluğun büyüdüğünü hisseder. Peki, burçların bu konuda nasıl bir etkisi olabilir?
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Burcunu seçer misin?
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Yalnızlık senin için tatsız olur!
Yalnızlık senin için adeta bir sığınak!
Yalnızlık senin için huzursuzluk demek!
Yalnızlık senin için olağan bir durum!
Yalnızlık senin için en zor durum!
Yalnızlık senin için gayet normal bir durum!
Yalnızlık senin için iyi bir fırsat!
Yalnızlık senin için huzur!
Yalnızlık senin için hapis gibi!
Yalnızlık senin için güç kaynağı!
Yalnızlık senin için bir hediye gibi!
Yalnızlık senin için kendini dinleme fırsatı!
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