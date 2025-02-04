Hayalindeki Hayatı Ne Zaman Yaşayacaksın?
Hayalindeki Hayatı Ne Zaman Yaşayacaksın?
Hepimizin hayalinde bir yaşam var! Kimi için huzurlu bir köy evi, kimi için büyük bir şehirde ışıl ışıl bir kariyer, belki de bir sahil kasabasında sakin bir hayat... Peki, sen hayalindeki hayatı ne zaman yaşayacaksın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an kendini nerede görüyorsun?
4. En büyük hayalin ne?
5. Zorluklar seni mental açıdan düşürür mü?
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6. Kendine ne kadar zaman ayırabiliyorsun?
7. Hayatındaki en büyük motivasyon kaynağın nedir?
8. Hayallerine ulaşmak için risk alır mısın?
9. Hayalindeki yaşamı düşündüğünde hangi duygu ağır basıyor?
10. Başarısız olduğunda ne yaparsın?
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Hayalindeki hayatı çok yakında yaşayacaksın!
Hayalindeki hayatı önümüzdeki 5 yıl içinde yaşayabilirsin!
Hayalindeki hayata ulaşman için daha fazla çaba göstermen gerekiyor!
Hayalindeki hayata ulaşmak için büyük değişikliklere ihtiyacın var!
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