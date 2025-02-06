Sen Onsuz Yapabilir misin?
Sen Onsuz Yapabilir misin?
Herkes bir dönem bir ayrılık yaşar ve bu süreçte kafamızda sürekli aynı soru yankılanır: “Onsuz yapabilir miyim?” Eski sevgilinden ayrıldın, ama aklında hâlâ o mu var? Onsuz hayatına devam edebilir misin, yoksa onsuz her şey eksik mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ayrıldıktan sonra eski sevgilinin sosyal medya hesaplarına göz attığın oldu mu?
4. Bir arkadaşın, eski sevgilin hakkında konuştuğunda nasıl hissediyorsun?
5. Bir şarkı çaldığında eski sevgilin aklına geliyor mu?
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6. Ona mesaj attığın oldu mu?
7. Eski sevgilini rüyanda gördüğünde sabah nasıl hissediyorsun?
8. Tekrar barışmayı düşündün mü?
9. Eski sevgilinin yeni biriyle olduğunu öğrensen ne hissedersin?
10. Onunla yaşadığın ilişkiyi düşününce ne hissediyorsun?
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Sen onsuz yapamazsın!
Sen onsuzluğu yavaş yavaş kabulleniyorsun!
Sen onsuz çok daha iyisin!
Sen onsuz harikasın!
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