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Sen Onsuz Yapabilir misin?

Sen Onsuz Yapabilir misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 13:01

Herkes bir dönem bir ayrılık yaşar ve bu süreçte kafamızda sürekli aynı soru yankılanır: “Onsuz yapabilir miyim?” Eski sevgilinden ayrıldın, ama aklında hâlâ o mu var? Onsuz hayatına devam edebilir misin, yoksa onsuz her şey eksik mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ayrıldıktan sonra eski sevgilinin sosyal medya hesaplarına göz attığın oldu mu?

4. Bir arkadaşın, eski sevgilin hakkında konuştuğunda nasıl hissediyorsun?

5. Bir şarkı çaldığında eski sevgilin aklına geliyor mu?

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6. Ona mesaj attığın oldu mu?

7. Eski sevgilini rüyanda gördüğünde sabah nasıl hissediyorsun?

8. Tekrar barışmayı düşündün mü?

9. Eski sevgilinin yeni biriyle olduğunu öğrensen ne hissedersin?

10. Onunla yaşadığın ilişkiyi düşününce ne hissediyorsun?

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Sen onsuz yapamazsın!

Eski sevgilin senin için hâlâ çok önemli. Belki de ilişkinizin bitmesine hâlâ tam anlamıyla inanamıyorsun ve bu ayrılığı kabullenmekte güçlük çekiyorsun. Ona dair her şey, şarkılar, mekanlar, sosyal medya paylaşımları senin için birer tetikleyici. Hâlâ onunla geçirdiğin zamanları hatırlıyor, belki de geri dönme ihtimalini sürekli aklında tutuyorsun. Her fırsatta onun hayatında neler olduğunu merak ediyor, arkadaşlarından onun hakkında bilgiler almaya çalışıyorsun. Hatta sık sık sosyal medya hesaplarına göz atıyor ve belki de onun yeni bir ilişkisi olabileceği fikrine tahammül edemiyorsun. Ayrılık acısı herkes için farklı şekilde yaşanır, ama sen bu sürecin henüz başlarındasın gibi görünüyor. Eski sevgilin hayatında büyük bir boşluk bırakmış ve o boşluğu doldurmakta zorlanıyorsun. Zamanla, bu duygular azalacak ve onunla geçirdiğin zamanları daha objektif bir şekilde değerlendirebileceksin. Şu an kendine odaklanmak, kendi mutluluğunu ve bağımsızlığını keşfetmek senin için iyi olabilir. Çünkü unutma, kendini iyi hissetmek, bir başkasına bağlı olmaktan geçmez!

Sen onsuzluğu yavaş yavaş kabulleniyorsun!

Ayrılık senin için kolay olmamış, ama yavaş yavaş bu süreci kabullenmeye başlamışsın. Onunla ilgili anılar hala taze olsa da, artık hayatında ilerlemeye başlamışsın. Zaman zaman eski sevgilin hakkında düşünceler geliyor, sosyal medyada onun ne yaptığını merak ediyorsun, ama bunlar seni eskisi kadar yoğun şekilde etkilemiyor. Geçmişi düşündüğünde hafif bir özlem duyuyor olsan da, artık bu hislerin seni geri çekmesine izin vermiyorsun. Bu noktada, duyguların bir dengede. Hem eskiyi hatırlıyor hem de geleceğe adım atıyorsun. Bu gayet sağlıklı bir süreç. Zamanla, eski sevgilinle ilgili hatıralar sana o kadar da acı vermeyecek ve belki de onunla ilgili düşünceler giderek silikleşecek. Senin için önemli olan, bu süreçte kendine sabırlı davranman ve duygularını zorlamadan, doğal bir şekilde ilerlemen. Her şey zamanla daha da kolaylaşacak, bu süreçte yeni deneyimlere açık ol ve hayatın sana getireceği güzel şeylere odaklan!

Sen onsuz çok daha iyisin!

Eski sevgilinle ilgili hislerin, artık hayatının merkezinde değil. Onunla olan ilişkinizden çok şey öğrenmişsin ve bu deneyimi arkanda bırakmak konusunda büyük adımlar atmışsın. Ancak, zaman zaman aklına gelip seni düşündürüyor. Onunla ilgili birkaç hatıra, şarkı ya da fotoğraf gördüğünde kısa bir nostalji dalgası yaşıyor olabilirsin. Yine de bu anılar seni üzmüyor ya da duygusal olarak altüst etmiyor. Sadece geçmişte yaşadığın bir deneyim olarak bakabiliyorsun. Belki de hayatında yeni başlangıçlar yapma konusunda hala biraz tereddütlerin var. Eski sevgilinle ilgili duygular tamamen kaybolmuş değil, ama bu, tamamen normal. Geçmişte yaşadığın güzel anıları hatırlamak kötü bir şey değil; önemli olan, bu anıların seni gelecekteki fırsatlardan alıkoymaması. Sen şu anda yolun üzerinde ilerliyorsun ve bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetiyorsun. Yeni birine şans vermeye hazır olabilirsin. Kendine güvendiğin ve geçmişe fazla takılmadığın sürece, gelecekte seni çok daha mutlu edecek ilişkiler yaşayabilirsin!

Sen onsuz harikasın!

Eski sevgilin senin için artık tamamen geçmişte kalmış. Ona dair hiçbir duygu kalıntısı taşımıyor, tamamen kendi yolunda ilerliyorsun. Onunla ilgili ne şarkılar, ne anılar, ne de eski fotoğraflar seni artık etkilemiyor. Sosyal medya hesaplarına bakmak bile aklına gelmiyor; hatta onun hayatında olup bitenler seni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ayrılıktan sonra kendini toparlamış ve kendini geliştirmişsin. Şu an için geleceğe odaklanmış durumdasın ve yeni insanlara, deneyimlere tamamen açıksın. Bu, senin için büyük bir başarı ve oldukça sağlıklı bir ruh halindesin. Geçmişe takılı kalmadan, kendine güvenen ve güçlü bir birey olarak hayatına devam ediyorsun. Artık eski sevgilinle ilgili hiçbir şey seni rahatsız etmiyor ve yeni başlangıçlar için tamamen hazırsın. Bu süreçte edindiğin tecrübeler seni daha olgun bir hale getirmiş ve kendi mutluluğun için gereken adımları atmayı başarmışsın. Şimdi hayatında sadece kendi mutluluğunu değil, seni daha ileriye taşıyacak ilişkileri de kabul edebilirsin. Yolun açık, gelecekte seni çok daha güzel şeyler bekliyor!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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