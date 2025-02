Sen Onsuz Yapabilir misin?

Eski sevgilin senin için hâlâ çok önemli. Belki de ilişkinizin bitmesine hâlâ tam anlamıyla inanamıyorsun ve bu ayrılığı kabullenmekte güçlük çekiyorsun. Ona dair her şey, şarkılar, mekanlar, sosyal medya paylaşımları senin için birer tetikleyici. Hâlâ onunla geçirdiğin zamanları hatırlıyor, belki de geri dönme ihtimalini sürekli aklında tutuyorsun. Her fırsatta onun hayatında neler olduğunu merak ediyor, arkadaşlarından onun hakkında bilgiler almaya çalışıyorsun. Hatta sık sık sosyal medya hesaplarına göz atıyor ve belki de onun yeni bir ilişkisi olabileceği fikrine tahammül edemiyorsun. Ayrılık acısı herkes için farklı şekilde yaşanır, ama sen bu sürecin henüz başlarındasın gibi görünüyor. Eski sevgilin hayatında büyük bir boşluk bırakmış ve o boşluğu doldurmakta zorlanıyorsun. Zamanla, bu duygular azalacak ve onunla geçirdiğin zamanları daha objektif bir şekilde değerlendirebileceksin. Şu an kendine odaklanmak, kendi mutluluğunu ve bağımsızlığını keşfetmek senin için iyi olabilir. Çünkü unutma, kendini iyi hissetmek, bir başkasına bağlı olmaktan geçmez!