Palvin'in Güzelliğinden Kendall'ın Fitliğine 20 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Palvin'in Güzelliğinden Kendall'ın Fitliğine 20 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Rosie Huntigton
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Sabrina Carpenter
Kylie Jenner
Katy Perry
Barbara Palvin
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Bella Thorne
Emrata
Bella Hadid
Kendall Jenner
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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