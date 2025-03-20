20 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Aliye Uzunatağan, Kızının Boşanma Haberi Hakkında Konuştu
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2. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Türkiye'yi Terk mi Ediyor?
3. Alperen Duymaz'dan Sonra Ece Erken de Dolandırıldı!
4. Çakal Yeni Sevgili mi Yaptı?
5. Bizimkiler'in Hacer'i Filiz Küçüktepe Hayatını Kaybetti
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6. Taner Ölmez, Minik Oğlu Hazar'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi
7. Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti
8. Komedyen Deniz Göktaş'tan Özgür Özel Eleştirisi
9. "Hoca" Osman Sınav'a Ünlülerden Son Veda
10. Reynmen'den "Burası Sırbistan Değil" Çıkışı
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11. Sertab Erener'den 23 Mart Çağrısı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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