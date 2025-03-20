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20 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

20 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.03.2025 - 01:58

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Aliye Uzunatağan, Kızının Boşanma Haberi Hakkında Konuştu

1. Aliye Uzunatağan, Kızının Boşanma Haberi Hakkında Konuştu

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ve meslektaşı Edip Tepeli'nin boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. 

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i, Ayşecan Tatari'nin de annesi Aliye Uzunatağan kızının boşanması hakkında ilk kez konuştu.

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2. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Türkiye'yi Terk mi Ediyor?

2. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Türkiye'yi Terk mi Ediyor?

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma sürecinde tatsız bir ifade verme hadisesiyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir malum olaydan sonra kabuğuna çekilmişti. 

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde bir meyhanede eğlenirken görüntülenen çiftin Türkiye’yi terk etme kararı aldığı ve yalnızca iş için geri dönecekleri konuşuluyor.

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3. Alperen Duymaz'dan Sonra Ece Erken de Dolandırıldı!

3. Alperen Duymaz'dan Sonra Ece Erken de Dolandırıldı!

Geçtiğimiz günlerde kredi kartı bilgilerinin çalındığı ve 19 kez bilgisi dışında yemek siparişi verildiği ortaya çıkan Alperen Duymaz'dan sonra Ece Erken'in de aynı zor durumda kaldığı ortaya çıktı.

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4. Çakal Yeni Sevgili mi Yaptı?

4. Çakal Yeni Sevgili mi Yaptı?

Geçtiğimiz haftalarda eski aşkı Danla Blic'in yeni programına konuk olan Çakal, Danla Bilic'le girdiği flörtöz diyaloglar sebebiyle gündemin tam ortasına oturmuştu. Belki Danla'yla barışırlar diye beklenirken daha önce 'Bu kızı manitam yapabilirim' dediği hanımefendiyle sevgili olduğu iddia edildi!

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5. Bizimkiler'in Hacer'i Filiz Küçüktepe Hayatını Kaybetti

5. Bizimkiler'in Hacer'i Filiz Küçüktepe Hayatını Kaybetti

Kıymetli ve usta isimlerin vefat haberi ne yazık ki peş peşe geldi. Bu sefer de Bizimkiler'de Hacer karakterine hayat veren Filiz Küçüktepe'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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6. Taner Ölmez, Minik Oğlu Hazar'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi

6. Taner Ölmez, Minik Oğlu Hazar'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi

Medcezir, Mucize Doktor gibi dizilerdeki performansıyla kalbimizde taht kuran Taner Ölmez ve dünyalar tatlısı meslektaşı eşi Ece Çeşmioğlu çifte doğum günü yaptı. 

Kızları Zeynep'in 3., oğulları Hazar'ın 1. yaş gününü kutladıkları günde ilk kez minik oğlanın yüzünü gösterdiler.

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7. Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti

7. Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti

'Kurtlar Vadisi', 'Deli Yürek', 'Süper Baba' gibi birçok kült projede imzası bulunan yapımcı ve yönetmen Osman Sınav kanserle mücadelesini kaybetti. 

69 yaşındaki oyuncunun vefat haberini Birsen Altuntaş duyurdu.

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8. Komedyen Deniz Göktaş'tan Özgür Özel Eleştirisi

8. Komedyen Deniz Göktaş'tan Özgür Özel Eleştirisi

Tuz Biber ekibiyle çıktığı yolda kendi stand-up gösterilerini hız kesmeden sunan komedyen Deniz Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ironi dolu bir eleştiride bulundu.

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9. "Hoca" Osman Sınav'a Ünlülerden Son Veda

9. "Hoca" Osman Sınav'a Ünlülerden Son Veda

Hayatını kaybeden Osman Sınav'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.

Ustayla beraber çalışan birçok ünlü isim, 'hocalarına' son vedasını sosyal medya paylaşımları üzerinden etti.

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10. Reynmen'den "Burası Sırbistan Değil" Çıkışı

10. Reynmen'den "Burası Sırbistan Değil" Çıkışı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından iki gecedir Saraçhane'de buluşan İstanbulluların yarattığı kalabalığı eleştirmeye karar veren Reynmen, 'Sokakta kimsenin işi yok' sözleri ve analiziyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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11. Sertab Erener'den 23 Mart Çağrısı!

11. Sertab Erener'den 23 Mart Çağrısı!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart'taki Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminin kapsamını genişletmişti. 

Partili olmayanların da oy verebileceğinin duyurulduğu açıklama sonrası 23 Mart için bir çağrı da ünlü şarkıcı Sertab Erener'den geldi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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