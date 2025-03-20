"Bu Kızı Manitam Yapabilirim" Demişti: Sözünü Tutan Rapçi Çakal'ın Yeni Aşkı Yabancı Çıktı!
"Bu Kızı Manitam Yapabilirim" Demişti: Sözünü Tutan Rapçi Çakal'ın Yeni Aşkı Yabancı Çıktı!
Rap dünyasının yükselen ismi Çakal son zamanlarda YouTube'da paylaştığı videolar ve aşk hayatıyla adından bahsettirmeye devam diyor. Son olarak Nilsu Berfin Aktaş'la kamera karşısına geçen ve ilk oyuncu deneyimini izlediğimiz Çakal aşkı yabancı bir isimde buldu! Paylaşımlarından birlikte olduklarını ele veren ikiliye gelin birlikte bakalım!
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Türk rap müziğindeki varlığını kitlelere kanıtlayan ve şöhret basamaklarını hızlı adımlarla tırmanan Çakal'ın adını duymayan kalmadı desek yeridir.
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Şimdilerde YouTube platformunda paylaştığı videolarla sosyal medyaya damga vuran Çakal'ın Aşk Sadece Bir An'daki oyunculuğu da dikkat çekmişti.
Dikkatli kullanıcıların yakaladığı yorumla ikilinin aşk yaşadığı iddiaları kanıtlanmış oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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