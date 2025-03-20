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"Bu Kızı Manitam Yapabilirim" Demişti: Sözünü Tutan Rapçi Çakal'ın Yeni Aşkı Yabancı Çıktı!

"Bu Kızı Manitam Yapabilirim" Demişti: Sözünü Tutan Rapçi Çakal'ın Yeni Aşkı Yabancı Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2025 - 13:34

Rap dünyasının yükselen ismi Çakal son zamanlarda YouTube'da paylaştığı videolar ve aşk hayatıyla adından bahsettirmeye devam diyor. Son olarak Nilsu Berfin Aktaş'la kamera karşısına geçen ve ilk oyuncu deneyimini izlediğimiz Çakal aşkı yabancı bir isimde buldu! Paylaşımlarından birlikte olduklarını ele veren ikiliye gelin birlikte bakalım!

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Türk rap müziğindeki varlığını kitlelere kanıtlayan ve şöhret basamaklarını hızlı adımlarla tırmanan Çakal'ın adını duymayan kalmadı desek yeridir.

Türk rap müziğindeki varlığını kitlelere kanıtlayan ve şöhret basamaklarını hızlı adımlarla tırmanan Çakal'ın adını duymayan kalmadı desek yeridir.

'Cuma' 'Lütfen' ve 'Aşk Olsun' gibi şarkılarla her seferinde müzik listelerin başına yerleşen Emirhan Çakal isimli rapçinin adı son dönemde manşetlerden düşmüyor. 

Özellikle aşk hayatı ve ilişkileriyle adından bahsettirmeye başlayan rapçi bir dönem Danla Bilic'le yaşadığı ilişkiyle gündeme oturmuştu.

Şimdilerde YouTube platformunda paylaştığı videolarla sosyal medyaya damga vuran Çakal'ın Aşk Sadece Bir An'daki oyunculuğu da dikkat çekmişti.

Şimdilerde YouTube platformunda paylaştığı videolarla sosyal medyaya damga vuran Çakal'ın Aşk Sadece Bir An'daki oyunculuğu da dikkat çekmişti.

Paylaştığı videolarda sık sık flörtlerinden bahseden Çakal'ın aşkı bu sefer de yabancı bir isimde bulduğu ortaya çıktı. Yurt dışı seyahatinden paylaşımlar yapan Çakal'ın paylaşımları ve Helene Isen isimli modelin hikayeleri ikilinin birlikte olduğunun ipuçlarını verdi.

Dikkatli kullanıcıların yakaladığı yorumla ikilinin aşk yaşadığı iddiaları kanıtlanmış oldu.

Dikkatli kullanıcıların yakaladığı yorumla ikilinin aşk yaşadığı iddiaları kanıtlanmış oldu.

Daha önce bir canlı yayında 'Bu kızı manitam yapabilirim' ifadelerini kullanan Çakal'ın Helene isimli yeni aşkıyla İtalya'da buluştuğu öğrenildi.

Çakal'ın yeni sevgilisine yaptığı yorum da gözlerden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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