Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Hayatını Kaybeden Yönetmen Osman Sınav'a Ünlü Dostlarından Son Veda!
Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Hayatını Kaybeden Yönetmen Osman Sınav'a Ünlü Dostlarından Son Veda!
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"Kurtlar Vadisi", "Süper Baba", Deli Yürek", "Sen Anlat Karadeniz" gibi film ve dizi projelerinin yönetmen koltuğunda oturan usta Osman Sınav hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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