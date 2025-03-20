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Geriye Kalan Son Fotoğraf: Hayatını Kaybeden Ünlü Yönetmen Osman Sınav'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Geriye Kalan Son Fotoğraf: Hayatını Kaybeden Ünlü Yönetmen Osman Sınav'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.03.2025 - 18:06

Birçok kült projede imzası bulunan ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav hayatını kaybetti. 

Kanserle mücadelesine yenik düştüğü öğrenilen 69 yaşındaki Sınav'ın ölümü sanat camiasını yasa boğarken, Kurtlar Vadisi ekibinin yalnızca üç ay önce Osman Sınav'ı ziyarete gittiği ve kendisinden geriye kalan son fotoğrafın da o olduğu ortaya çıktı.

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Kurtlar Vadisi, Süper Baba, Sen Anlat Karadeniz gibi önemli projelerin ünlü yönetmeni Osman Sınav'dan acı haber ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde geldi.

Kurtlar Vadisi, Süper Baba, Sen Anlat Karadeniz gibi önemli projelerin ünlü yönetmeni Osman Sınav'dan acı haber ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde geldi.

Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bugün de kanser mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Osman Sınav, Türkiye’de dramatik anlatımı ve aksiyon türünü farklı bir boyuta taşıyan isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Osman Sınav, Türkiye’de dramatik anlatımı ve aksiyon türünü farklı bir boyuta taşıyan isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

Deli Yürek”, “Süper Baba”, “Ekmek Teknesi”, 'Kurtlar Vadisi” “Uzun Hikâye”, “Suna” ve “Yalnız Kurt' gibi birbirinden güzel işlere imza atan Osman Sınav'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Osman Sınav'ın vefatıyla beraber ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'in yalnızca üç ay önce Osman Sınav'ın evinden yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Osman Sınav'ın vefatıyla beraber ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'in yalnızca üç ay önce Osman Sınav'ın evinden yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Kurtlar Vadisi ekibiyle beraber Osman Sınav'ı ziyaret eden Selçuk Yöntem'in ünlü yönetmenden geriye kalan son fotoğrafa 'Sevgili dostum yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik eski günleri andık.İyi ki varsın Osman Sınav.' notunu düştüğü görüldü... ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ajitasyon yapmayın bir nesili sömürdüler psikopat yaptılar