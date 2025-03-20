Bizimkiler'de Hacer Karakterine Hayat Veren Oyuncu Filiz Küçüktepe Hayatını Kaybetti!
Bizimkiler'de Hacer Karakterine Hayat Veren Oyuncu Filiz Küçüktepe Hayatını Kaybetti!
Bizimkiler dizisinde Hacer karakterine hayat veren Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti. 75 yaşındaki ünlü oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
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993 ve 2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisi ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olmuştu.
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Bizimkiler dizisinde Hacer karakterine hayat veren Filiz Küçüktepe'den acı haber geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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