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Uzak Şehir'de Cihan'ın "Tek Aşkım" Dediği Meryem'i Canlandıracak Oyuncu Paylaşımıyla Kendini Ele Verdi!

Uzak Şehir'de Cihan'ın "Tek Aşkım" Dediği Meryem'i Canlandıracak Oyuncu Paylaşımıyla Kendini Ele Verdi!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.03.2025 - 11:09

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kırmayı başardı! Sezon başından bu yana yüksek reytinglerle tüm dikkatleri üstüne çeken Uzak Şehir, izleyicinin Asmalı Konak'la başlayan aşiret dizisi sevdasına yeni bir güncelleme getirdi.

Alya ve Cihan'ın birbirine aşık olmasını ve aşklarını itiraf etmesini bekleyen izleyici, bu reyting rekoru kırılan bölümde hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Cihan, Alya'ya tek aşkının Meryem olduğunu söyledi! İzleyiciyi yıkan bu anın ardından bazı izleyiciler Meryem'in Alya olduğunu düşündüler. Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilemesek de sonunda Meryem'in kim olduğunu bulduk!

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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, reytinglerde rekordan rekora koşuyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, reytinglerde rekordan rekora koşuyor!

Sezona iddialı bir giriş yapan ve aynı iddiayı her bölüm konuşturan Uzak Şehir, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın muhteşem uyumuyla da izleyiciyi ekrana bağlamayı sürdürüyor. 

Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın ortama adapte oluşunu izlerken Cihan'la zıt karakterlerinden nasıl bir aşk hikayesi çıkacak merak ediyoruz.

İkili arasındaki bu gerilimi yüksek ilişkiden biz aşk beklerken, bu hafta yayınlanan bölümde kalplerimiz epey kırıldı!

İkili arasındaki bu gerilimi yüksek ilişkiden biz aşk beklerken, bu hafta yayınlanan bölümde kalplerimiz epey kırıldı!

Alya'nın yine bir görüntü izleyerek Cihan'ın düğününe ulaşmasının ardından ikili arasında hiç beklemediğimiz bir sohbet yaşandı. Cihan'a 'Bu kimin düğünü?' diye soran Alya da muhtemelen bizim gibi hiç beklemediği bir cevap aldı.

Cihan'ın 'Tek aşkım Meryem' cevabı üzerine hep birlikte şok olduk!

Düğün sahnesi boyunca yüzü kapalı Meryem'in Alya olduğunu düşünen izleyiciler oldu.

Düğün sahnesi boyunca yüzü kapalı Meryem'in Alya olduğunu düşünen izleyiciler oldu.

'Uzak Şehir Meryem kim?' sorusu merak edilirken, Alya olduğunu düşünenlere karşılık 'Alya olsa nasıl herkes unutabilirdi?' cevabını verenler daha fazlaydı.

Meryem'in bambaşka biri olduğunu sizlere açıklayabiliriz! Uzak Şehir'de Meryem'e hayat verecek oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendini açığa çıkardı.

"CihAl arasına girmeyelim diyenler var" yazan oyuncu Goul Chakir Katsopoulos.

"CihAl arasına girmeyelim diyenler var" yazan oyuncu Goul Chakir Katsopoulos.

Dizide Meryem öldü mü, ölmedi mi, dönecek mi henüz bilinmiyor ama oyuncunun yaptığı paylaşıma bakılırsa her an karşımıza çıkabilir gibi görünüyor. Tam da Alya ve Cihan birbirine yakınlaşmak üzereyken izleyiciden nasıl tepki alır bilemiyoruz ama Cihan'ın artık Meryem'i unutmasının zamanı geldi gibi. Ne dersiniz?

GOUL CHAKİR KOTSOPOULOS KİMDİR? GOUL CHAKİR KOTSOPOULOS NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

GOUL CHAKİR KOTSOPOULOS KİMDİR? GOUL CHAKİR KOTSOPOULOS NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Goul Chakir Katsopoulos Uzak Şehir dizisine Meryem karakteriyle dahil oluyor. Tiyatroculuktan dizi oyunculuğuna geçiş yapan oyuncu, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alıyor. 

1992 doğumlu Goul Chakir Katsopoulos Yunan vatandaşı olduğu biliniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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