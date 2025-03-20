Uzak Şehir'de Cihan'ın "Tek Aşkım" Dediği Meryem'i Canlandıracak Oyuncu Paylaşımıyla Kendini Ele Verdi!

'Uzak Şehir Meryem kim?' sorusu merak edilirken, Alya olduğunu düşünenlere karşılık 'Alya olsa nasıl herkes unutabilirdi?' cevabını verenler daha fazlaydı.

Meryem'in bambaşka biri olduğunu sizlere açıklayabiliriz! Uzak Şehir'de Meryem'e hayat verecek oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendini açığa çıkardı.