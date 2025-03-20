Uzak Şehir'de Cihan'ın "Tek Aşkım" Dediği Meryem'i Canlandıracak Oyuncu Paylaşımıyla Kendini Ele Verdi!
Uzak Şehir'de Cihan'ın "Tek Aşkım" Dediği Meryem'i Canlandıracak Oyuncu Paylaşımıyla Kendini Ele Verdi!
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu kırmayı başardı! Sezon başından bu yana yüksek reytinglerle tüm dikkatleri üstüne çeken Uzak Şehir, izleyicinin Asmalı Konak'la başlayan aşiret dizisi sevdasına yeni bir güncelleme getirdi.
Alya ve Cihan'ın birbirine aşık olmasını ve aşklarını itiraf etmesini bekleyen izleyici, bu reyting rekoru kırılan bölümde hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Cihan, Alya'ya tek aşkının Meryem olduğunu söyledi! İzleyiciyi yıkan bu anın ardından bazı izleyiciler Meryem'in Alya olduğunu düşündüler. Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilemesek de sonunda Meryem'in kim olduğunu bulduk!
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, reytinglerde rekordan rekora koşuyor!
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İkili arasındaki bu gerilimi yüksek ilişkiden biz aşk beklerken, bu hafta yayınlanan bölümde kalplerimiz epey kırıldı!
Düğün sahnesi boyunca yüzü kapalı Meryem'in Alya olduğunu düşünen izleyiciler oldu.
"CihAl arasına girmeyelim diyenler var" yazan oyuncu Goul Chakir Katsopoulos.
GOUL CHAKİR KOTSOPOULOS KİMDİR? GOUL CHAKİR KOTSOPOULOS NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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