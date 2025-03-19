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Fark Etmemişiz! Yaprak Dökümü'nün Finalinde Aşk-ı Memnu'daki Matmazel de Rol Almış

Fark Etmemişiz! Yaprak Dökümü'nün Finalinde Aşk-ı Memnu'daki Matmazel de Rol Almış

Aşk-ı Memnu Yaprak Dökümü
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.03.2025 - 00:07

Aynı dönemde yayınlanan Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü, televizyona damga vuran efsane işler arasında gösteriliyor. 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olurken ondan iki yıl önce başlayan Yaprak Dökümü için çarşamba akşamlarını rezerve ediyorduk. Yıllar sonra TikTok'ta öğrendik ki Aşk-ı Memnu'da Matmazel Deniz karakterine hayat veren Zerrin Tekindor, Yaprak Dökümü'nün unutulmaz final bölümünde ufak bir rolde oynamış.

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Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü, dönemlerinde reyting rekorları kırmış, geniş kitleleri ekrana kilitlemişti.

Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü, dönemlerinde reyting rekorları kırmış, geniş kitleleri ekrana kilitlemişti.

Ancak bu iki unutulmaz dizi arasında, pek çok izleyicinin gözden kaçırdığı sürpriz bir bağlantı var: Zerrin Tekindor’un, Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Matmazel Deniz karakterinin ardından Yaprak Dökümü’nün finalinde kısa ama anlamlı bir sahnede yer alması!

Zerrin Tekindor, Aşk-ı Memnu’da Bülent ve Nihal’in piyano öğretmeni, Adnan Bey’in çocuklarına yıllarca kol kanat germiş, sakin ve zarif tavırlarıyla izleyicinin sevgisini kazanmış bir karakter olan Matmazel Deniz’i canlandırmıştı. Onun sabırlı, fedakâr ve derin duygular besleyen karakteri, dizinin en akılda kalıcı figürlerinden biri olmuştu.

Ancak aynı dönemde ekranda fırtınalar estiren bir başka fenomen dizi olan Yaprak Dökümü’nün final bölümünde Zerrin Tekindor’u bambaşka bir rolde izledik.

Yaprak Dökümü'nün dramatik finalinde, Tekin ailesi artık İstanbul’daki travmalardan ve çöküşten kaçıp Trabzon’a geri dönme kararı almıştı.

Yaprak Dökümü'nün dramatik finalinde, Tekin ailesi artık İstanbul’daki travmalardan ve çöküşten kaçıp Trabzon’a geri dönme kararı almıştı.

Tam bu sahnede, Şevket, tren garında bilet almak beklerken, karşısına bir gişe memuru çıktı. O kişi, hepimizin Matmazel olarak tanıdığı Zerrin Tekindor’dan başkası değildi!

Özellikle, bir dizide böylesine güçlü bir karakteri canlandırmış bir oyuncunun diğer dizinin final sahnesinde görünmesi, fark edenler için hoş bir sürpriz niteliğinde.

Türk dizilerinde bu tür detaylara çok sık rastlamayız. Bu nedenle, Zerrin Tekindor’un bu geçişi, fark edenler için hoş bir detay olarak hafızalarda kalıyor.

O sahneyi buraya bırakalım:

Peki, siz bu detayı fark etmiş miydiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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