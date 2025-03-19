Fark Etmemişiz! Yaprak Dökümü'nün Finalinde Aşk-ı Memnu'daki Matmazel de Rol Almış
Fark Etmemişiz! Yaprak Dökümü'nün Finalinde Aşk-ı Memnu'daki Matmazel de Rol Almış
Aynı dönemde yayınlanan Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü, televizyona damga vuran efsane işler arasında gösteriliyor. 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olurken ondan iki yıl önce başlayan Yaprak Dökümü için çarşamba akşamlarını rezerve ediyorduk. Yıllar sonra TikTok'ta öğrendik ki Aşk-ı Memnu'da Matmazel Deniz karakterine hayat veren Zerrin Tekindor, Yaprak Dökümü'nün unutulmaz final bölümünde ufak bir rolde oynamış.
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Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü, dönemlerinde reyting rekorları kırmış, geniş kitleleri ekrana kilitlemişti.
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Yaprak Dökümü'nün dramatik finalinde, Tekin ailesi artık İstanbul’daki travmalardan ve çöküşten kaçıp Trabzon’a geri dönme kararı almıştı.
O sahneyi buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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