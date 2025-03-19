Fark Etmemişiz! Yaprak Dökümü'nün Finalinde Aşk-ı Memnu'daki Matmazel de Rol Almış

Ancak bu iki unutulmaz dizi arasında, pek çok izleyicinin gözden kaçırdığı sürpriz bir bağlantı var: Zerrin Tekindor’un, Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Matmazel Deniz karakterinin ardından Yaprak Dökümü’nün finalinde kısa ama anlamlı bir sahnede yer alması!

Zerrin Tekindor, Aşk-ı Memnu’da Bülent ve Nihal’in piyano öğretmeni, Adnan Bey’in çocuklarına yıllarca kol kanat germiş, sakin ve zarif tavırlarıyla izleyicinin sevgisini kazanmış bir karakter olan Matmazel Deniz’i canlandırmıştı. Onun sabırlı, fedakâr ve derin duygular besleyen karakteri, dizinin en akılda kalıcı figürlerinden biri olmuştu.

Ancak aynı dönemde ekranda fırtınalar estiren bir başka fenomen dizi olan Yaprak Dökümü’nün final bölümünde Zerrin Tekindor’u bambaşka bir rolde izledik.