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Televizyon Tarihinde İlk: Binbir Gece'nin "Canlı" Yayınlanan Sezon Finali Bölümü

Televizyon Tarihinde İlk: Binbir Gece'nin "Canlı" Yayınlanan Sezon Finali Bölümü

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.03.2025 - 20:27

2006 yılında yayın hayatına başlayan Binbir Gece, hem hikayesiyle hem de televizyonculuğuna kattığı yeniliklerle izleyicilerin hafızasında uzun süre yer etti. Dizi, başrollerinde Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in yer aldığı, sıradışı bir aşk hikayesini ve dramatik olayları ekrana taşırken, aynı zamanda Türk televizyonuna büyük bir yenilik de sundu. Bu yenilik, Binbir Gece’nin 66. bölümünde gerçekleşen canlı sezon finaliydi.

Gelin, o bölüm neler yaşanmış beraber hatırlayalım...

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerinde yer aldığı "Binbir Gece" dizisini muhakkak hatırlarsınız.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerinde yer aldığı "Binbir Gece" dizisini muhakkak hatırlarsınız.

2006-2009 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi fenomen haline gelmişti. Hatırlamayanlar için dizide Şehrazat isimli kadın, lösemi olan oğlunun tedavisine gereken para için patronu Onur'la 'bir gece' geçirmeyi kabul etmiş, fakat ilişkileri büyük bir aşka dönüşmüştü.

Konusu, oyuncuları, atmosferi derken Binbir Gece, daha yayınlanırken bile efsane dizilerden biri olduğunun sinyallerini vermişti.

Konusu, oyuncuları, atmosferi derken Binbir Gece, daha yayınlanırken bile efsane dizilerden biri olduğunun sinyallerini vermişti.

Fakat Binbir Gece'yi bu kadar unutulmaz yapan bir diğer detay Türk televizyon tarihine damga vuracak bir hamlede bulunmasıydı. Fenomen dizi, sezon finali olan 66. bölümün son 40 dakikasını canlı yayınlayarak tarihe geçmişti. 

Peki, bu cesur hamleden neler hatırlıyoruz?

2008 yılında yayınlanan 66. bölümde, Onur ve Şehrazat’ın nikâhı, Türkiye’de bir dizi için ilk kez canlı olarak yayınlandı.

2008 yılında yayınlanan 66. bölümde, Onur ve Şehrazat’ın nikâhı, Türkiye’de bir dizi için ilk kez canlı olarak yayınlandı.

O dönemde Türk televizyonları için oldukça alışılmadık bir uygulama olan canlı yayın, izleyicilere sanki olay anıymış gibi bir atmosfer yaratarak onları ekrana bağladı. Genellikle diziler, önceden çekilip kurgu sürecinden geçtikten sonra izleyiciyle buluşurken, Binbir Gece’nin bu sezon finali canlı yayınlanarak televizyonculukta cesur bir adım atılmış oldu.

Bu canlı yayında hataya tabii ki yer yoktu!

Bu canlı yayında hataya tabii ki yer yoktu!

Dizi kadrosunun tamamının yer aldığı sezon finaline ayrıca o dönem Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunan Mehmet Ali Birand konuk olmuştu.

Binbir Gece’nin canlı sezon finali, Türk televizyonculuğunda bir dönüm noktasıydı. Bu deneyim, sadece dizinin dramatik yapısını pekiştirmedi, aynı zamanda Türk televizyonu için yeni bir dönemin kapılarını aralayarak diğer yapımlar için de ilham verdi.

Söz konusu hamle o dönem gazetelere de konu olmuştu.

Söz konusu hamle o dönem gazetelere de konu olmuştu.

Binbir Gece'nin dillere destan bir düğünle evlenen çifti Şehrazat ve Onur'un düğün sahnesi için tam 150 kişilik bir ekip kurulmuş, Galaksi, Jimmy Jip Panther, Steadicam gibi kameralar kullanılmıştı.

Ayrıca bu nefes kesen sezon finali çekimi için dönemin parasıyla 250 bin YTL ek harcama yapılmıştı. Vallahi epey emek verilmiş doğrusu!

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Binbir Gece, canlı yayınlanan sezon finaliyle bir ilki gerçekleştirirken o dönem bunu dünyada yalnızca bir dizi yapmıştı.

Binbir Gece, canlı yayınlanan sezon finaliyle bir ilki gerçekleştirirken o dönem bunu dünyada yalnızca bir dizi yapmıştı.

1997 yılında yayınlanan ER dizisinin dördüncü sezon açılış bölümü 'Ambush', televizyon dünyasında sıra dışı bir deneyime imza atarak canlı yayınlanan bir bölüm olarak tarihe geçti. Belgesel tarzında kurgulanan bu özel bölüm, izleyicilere acil servisin dinamik atmosferini daha gerçekçi bir şekilde hissettirmeyi amaçlıyordu.

Bölümün başarısını garanti altına almak için oyuncular tam sekiz kez prova yapmak zorunda kaldı. Üstelik, zaman farkı nedeniyle biri Doğu Kıyısı, diğeri Batı Kıyısı için olmak üzere iki kez canlı yayınlandı. Bu da oyuncuların ve ekibin aynı performansı aynı gün içinde iki defa sergilemesini gerektirdi.

Bu cesur hamle, televizyon tarihinde unutulmaz anlar arasına girdi ve canlı drama dizisi çekmenin zorluklarına rağmen ne kadar etkileyici olabileceğini kanıtladı.

Peki, siz Binbir Gece'nin sezon finali bölümünü hatırlıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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