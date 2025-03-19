Televizyon Tarihinde İlk: Binbir Gece'nin "Canlı" Yayınlanan Sezon Finali Bölümü
Televizyon Tarihinde İlk: Binbir Gece'nin "Canlı" Yayınlanan Sezon Finali Bölümü
2006 yılında yayın hayatına başlayan Binbir Gece, hem hikayesiyle hem de televizyonculuğuna kattığı yeniliklerle izleyicilerin hafızasında uzun süre yer etti. Dizi, başrollerinde Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in yer aldığı, sıradışı bir aşk hikayesini ve dramatik olayları ekrana taşırken, aynı zamanda Türk televizyonuna büyük bir yenilik de sundu. Bu yenilik, Binbir Gece’nin 66. bölümünde gerçekleşen canlı sezon finaliydi.
Gelin, o bölüm neler yaşanmış beraber hatırlayalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerinde yer aldığı "Binbir Gece" dizisini muhakkak hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konusu, oyuncuları, atmosferi derken Binbir Gece, daha yayınlanırken bile efsane dizilerden biri olduğunun sinyallerini vermişti.
2008 yılında yayınlanan 66. bölümde, Onur ve Şehrazat’ın nikâhı, Türkiye’de bir dizi için ilk kez canlı olarak yayınlandı.
Bu canlı yayında hataya tabii ki yer yoktu!
Söz konusu hamle o dönem gazetelere de konu olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binbir Gece, canlı yayınlanan sezon finaliyle bir ilki gerçekleştirirken o dönem bunu dünyada yalnızca bir dizi yapmıştı.
Peki, siz Binbir Gece'nin sezon finali bölümünü hatırlıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın