Demet Özdemir'in Eşref Rüya'daki Göz Kamaştıran Kırmızı Sırt Dekolteli Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

'Eşref Rüya' dizisinin tanıtım afişi yayınlanır yayınlanmaz her yerde gündem oldu. Herkesin merakını cezbeden afişin havasından geçilmiyordu. Ulusoy ve Özdemir partner olarak birbirlerine çok yakıştılar, ne yalan söyleyelim. Dizinin konusu da kıyafetlerle ve oyuncuların pozlarıyla çok iyi yansıtıldı.

Özdemir afişte, sırt dekolteli kırmızı bir elbise giydi. Nisan karakteri ile özdeşleşen bu elbiseyi görenler hayran kaldı. Bu zarif elbisenin, ünlü bir modacının elinden çıktığı öğrenildi. SudiEtuz koleksiyonundan olan elbisenin fiyatının ise 21.850 TL olduğu ortaya çıktı.

Yani, Özdemir gibi görünmek istiyorsanız biraz paraya kıymak gerek. Siz özel bir gece için ya da sadece beğendiğinizden bu kadar para verir misiniz? Yorumlarda buluşalım...