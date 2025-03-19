Demet Özdemir'in Eşref Rüya'daki Göz Kamaştıran Kırmızı Sırt Dekolteli Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı, Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya bu akşam izleyici ile ilk kez buluşuyor. Hikayesi ve kadrosuyla izleyiciyi nefes kesecek bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan Eşref Rüya'nın en çok afişi dikkatimizi çekmişti. Ekrana oldukça havalı bir giriş yapan Eşref Rüya'nın afişinde Demet Özdemir kırmızı sırt dekolteli elbisesiyle adeta göz kamaştırıyordu. Çağatay Ulusoy ile verdikleri efsane poz dizinin de unutulmaz senaryosu ile belli ki uzun süre hafızalardan silinmeyecek.
Peki, Özdemir gibi şahane görünmenin bedeli kaç para dersiniz? İşte, Özdemir'in Eşref Rüya afişinde giydiği gösterişli elbisenin fiyatı👇🏻
Kaynak: unlulernegiymisss
Günlerdir beklediğimiz an geldi: "Eşref Rüya" bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Demet Özdemir, dizinin afişinde giydiği kırmızı dekolteli elbisesi ile kasıp kavurmuştu.
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