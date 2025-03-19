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Demet Özdemir'in Eşref Rüya'daki Göz Kamaştıran Kırmızı Sırt Dekolteli Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Demet Özdemir'in Eşref Rüya'daki Göz Kamaştıran Kırmızı Sırt Dekolteli Elbisesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.03.2025 - 16:53

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı, Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya bu akşam izleyici ile ilk kez buluşuyor. Hikayesi ve kadrosuyla izleyiciyi nefes kesecek bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan Eşref Rüya'nın en çok afişi dikkatimizi çekmişti. Ekrana oldukça havalı bir giriş yapan Eşref Rüya'nın afişinde Demet Özdemir kırmızı sırt dekolteli elbisesiyle adeta göz kamaştırıyordu. Çağatay Ulusoy ile verdikleri efsane poz dizinin de unutulmaz senaryosu ile belli ki uzun süre hafızalardan silinmeyecek. 

Peki, Özdemir gibi şahane görünmenin bedeli kaç para dersiniz? İşte, Özdemir'in Eşref Rüya afişinde giydiği gösterişli elbisenin fiyatı👇🏻

Kaynak: unlulernegiymisss

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGN-lkqt05G/
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Günlerdir beklediğimiz an geldi: "Eşref Rüya" bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Günlerdir beklediğimiz an geldi: "Eşref Rüya" bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in birlikte rol aldığı dizi Eşref Rüya uzun süre adından söz ettireceğe benziyor. Dizi duyurulduğu günden bu yana dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Eşref Rüya konusuyla ve oyunculuklarıyla bu akşamdan sonra Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan gündemi olacak gibi görünüyor.

Dizinin hikayesi oldukça dikkat çekici, merak edenler için kısaca bahsedelim...

Dizide, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına adım atan ve yıllar içinde bu dünyada hüküm süren Eşref'in (Çağatay Ulusoy) hikayesi izleyiciyi derinden yaralayacak. Eşref'i kaybettiği ailesinin yerine koyduğu yetim kardeşleriyle birlikte yaşarken izleyeceğiz. Genç ve yetenekli bir müzisyen olan Nisan (Demet Özdemir), Eşref'in kalbini yeniden attıran kişi olacak. Ardından ikilinin aşk hikayesi izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Demet Özdemir, dizinin afişinde giydiği kırmızı dekolteli elbisesi ile kasıp kavurmuştu.

Demet Özdemir, dizinin afişinde giydiği kırmızı dekolteli elbisesi ile kasıp kavurmuştu.

'Eşref Rüya' dizisinin tanıtım afişi yayınlanır yayınlanmaz her yerde gündem oldu. Herkesin merakını cezbeden afişin havasından geçilmiyordu. Ulusoy ve Özdemir partner olarak birbirlerine çok yakıştılar, ne yalan söyleyelim. Dizinin konusu da kıyafetlerle ve oyuncuların pozlarıyla çok iyi yansıtıldı.

Özdemir afişte, sırt dekolteli kırmızı bir elbise giydi. Nisan karakteri ile özdeşleşen bu elbiseyi görenler hayran kaldı. Bu zarif elbisenin, ünlü bir modacının elinden çıktığı öğrenildi. SudiEtuz koleksiyonundan olan elbisenin fiyatının ise 21.850 TL olduğu ortaya çıktı.

Yani, Özdemir gibi görünmek istiyorsanız biraz paraya kıymak gerek. Siz özel bir gece için ya da sadece beğendiğinizden bu kadar para verir misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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