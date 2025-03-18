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Kim Olduğunu Bulduk! Kral Kaybederse Kenan Baran Gençliğimizde Travma Bırakan Narsist Ex'imize Benziyor

Kim Olduğunu Bulduk! Kral Kaybederse Kenan Baran Gençliğimizde Travma Bırakan Narsist Ex'imize Benziyor

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.03.2025 - 15:50

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse yayına girdiği ilk günden bu yana Salı akşamlarının en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in hayat verdiği Kenan Baran karakteri çok merak edildi. Hatta Kenan Baran'ın gerçek hayatta kim olduğu da çok araştırıldı. 

Sanırım Kenan Baran'ın kim olduğunu bulduk kızlar! Çoğunlukla kadınlara hiç de yabancı gelmediğini tahmin ettiğimiz Kenan, birçoğumuzun ergenlik aşkı, narsist eski sevgilimize benziyor! Bu gerçek tokat gibi yüzüne çarpanlar okumaya devam etsin!

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Kral Kaybederse'nin ana karakteri Kenan Baran... Kim bu narsist, bohem ve rahatsız edici adam?

Kral Kaybederse'nin ana karakteri Kenan Baran... Kim bu narsist, bohem ve rahatsız edici adam?

Kral Kaybederse henüz yayınlanalı 1 ay olmasına rağmen reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Salı akşamının iddialı dizisi Bahar'ı bile sollamayı başardı. Bu diziyi izlettiren en önemli sebeplerden biri ise hikayesi oldu.

Dizi, dışarıdan karizmatik ve başarılı görünen ancak iç dünyasında derin psikolojik sorunlar yaşayan Kenan Baran'ın hayatını anlatıyor. Kenan, narsistik kişilik bozukluğuyla mücadele ederken gücün zayıflığa, aşkın ihanete dönüşebileceği bir gerçek hayat hikayesini anlatıyor. 

Halit Ergenç, Merve Dizdar,  Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı kadro ise diziye dönüp bir daha baktırıyor. 

Bir avcının nasıl da ava dönüştüğünü anlatan hikaye narsist kişilik bozukluğunun adeta tasviri olan Kenan Baran'ın etrafında gelişiyor. Ayrıca en başından beri bu Kenan Baran'ın gerçeke hayatta kim olduğu merak ediliyor. Soruyla ilgili ortaya bazı iddialar atılsa da sanırım biz kim olduğunu bulduk kızlar!

Dizide kadınların başını döndüren, kolayca etkileyebilen, çekici ve güçlü bir figür olarak gösterilen Kenan 5 bölümde herkesin sinirlerini zıplatmayı başardı. Önce karısı Handan'ı aldatan sonra onu aldattığı için karısından özür bekleyen (?) bu karakteri dişlerini sıkmadan izlemek mümkün değil. Karısının en yakın arkadaşıyla evlenip bir de onu nikah masasında yalnız bırakan bu beyefendi birçok kadına bir yerlerden tanıdık gelmiş olabilir.

Kenan Baran ergenlikte tanışıp vurulduğumuz ve severken acı çektiğimiz o eski erkek arkadaşımız olabilir!

Kenan Baran ergenlikte tanışıp vurulduğumuz ve severken acı çektiğimiz o eski erkek arkadaşımız olabilir!

Hanımlar! Hepimizin hayatında böyle bir hikayesi olmuştur, diye tahmin ediyoruz. Gençlikte aldanıp yanlış adamı sevmişizdir ve onun içinden bir kendini beğenmiş çıkmıştır. Hem birlikte hem ayrı çok acı çektirmiştir. Sonra da sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatımızdan silinip gitmiştir. İşte o adam Kenan Baran!

İhtişamın altında derin psikolojik problemlerle boğuşan, sevgiyi ve ilgiyi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren, manipülatif, empati yoksunu ve kendini üstün gören bir yapıya sahip olan Kenan Baran tiplemesi ergenlikte yaşadığımız o acı verici aşkın başrolüne çok benziyor.

TikTok'taki kadınlar böyle düşünmeye çoktan başladı.

TikTok'taki kadınlar böyle düşünmeye çoktan başladı.

Hatta Kenan Baran akımı bile başlattılar. 'Benim gerçek Kenan Baran'la 7 sezon oynamışlığım var' diyerek mizahi bir dille olaya yaklaşan TikToker'lar gerçekten ufkumuzu açtı. Aydınlandık! 

Şimdi bununla ilgili birkaç videoyla sizi baş başa bırakıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Haklı olabilir miyiz? Siz bu adamı bir yerlerden tanıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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