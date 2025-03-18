Kim Olduğunu Bulduk! Kral Kaybederse Kenan Baran Gençliğimizde Travma Bırakan Narsist Ex'imize Benziyor
Kim Olduğunu Bulduk! Kral Kaybederse Kenan Baran Gençliğimizde Travma Bırakan Narsist Ex'imize Benziyor
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse yayına girdiği ilk günden bu yana Salı akşamlarının en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse'de Halit Ergenç'in hayat verdiği Kenan Baran karakteri çok merak edildi. Hatta Kenan Baran'ın gerçek hayatta kim olduğu da çok araştırıldı.
Sanırım Kenan Baran'ın kim olduğunu bulduk kızlar! Çoğunlukla kadınlara hiç de yabancı gelmediğini tahmin ettiğimiz Kenan, birçoğumuzun ergenlik aşkı, narsist eski sevgilimize benziyor! Bu gerçek tokat gibi yüzüne çarpanlar okumaya devam etsin!
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Kral Kaybederse'nin ana karakteri Kenan Baran... Kim bu narsist, bohem ve rahatsız edici adam?
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Kenan Baran ergenlikte tanışıp vurulduğumuz ve severken acı çektiğimiz o eski erkek arkadaşımız olabilir!
TikTok'taki kadınlar böyle düşünmeye çoktan başladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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