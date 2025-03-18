Kim Olduğunu Bulduk! Kral Kaybederse Kenan Baran Gençliğimizde Travma Bırakan Narsist Ex'imize Benziyor

Kral Kaybederse henüz yayınlanalı 1 ay olmasına rağmen reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başardı. Salı akşamının iddialı dizisi Bahar'ı bile sollamayı başardı. Bu diziyi izlettiren en önemli sebeplerden biri ise hikayesi oldu.

Dizi, dışarıdan karizmatik ve başarılı görünen ancak iç dünyasında derin psikolojik sorunlar yaşayan Kenan Baran'ın hayatını anlatıyor. Kenan, narsistik kişilik bozukluğuyla mücadele ederken gücün zayıflığa, aşkın ihanete dönüşebileceği bir gerçek hayat hikayesini anlatıyor.

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı kadro ise diziye dönüp bir daha baktırıyor.

Bir avcının nasıl da ava dönüştüğünü anlatan hikaye narsist kişilik bozukluğunun adeta tasviri olan Kenan Baran'ın etrafında gelişiyor. Ayrıca en başından beri bu Kenan Baran'ın gerçeke hayatta kim olduğu merak ediliyor. Soruyla ilgili ortaya bazı iddialar atılsa da sanırım biz kim olduğunu bulduk kızlar!

Dizide kadınların başını döndüren, kolayca etkileyebilen, çekici ve güçlü bir figür olarak gösterilen Kenan 5 bölümde herkesin sinirlerini zıplatmayı başardı. Önce karısı Handan'ı aldatan sonra onu aldattığı için karısından özür bekleyen (?) bu karakteri dişlerini sıkmadan izlemek mümkün değil. Karısının en yakın arkadaşıyla evlenip bir de onu nikah masasında yalnız bırakan bu beyefendi birçok kadına bir yerlerden tanıdık gelmiş olabilir.