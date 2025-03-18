Vefatının Ardından Tanyeli'nin Esra Ezmeci'deki Sözleri Yürek Parçaladı!
Vefatının Ardından Tanyeli'nin Esra Ezmeci'deki Sözleri Yürek Parçaladı!
Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 17 Mart Pazartesi günü Tanyeli'den acı haber geldi. Ünlü isim 54 yaşında hayatını kaybetti. Doktorunun açıklamasına göre çoklu oram yetmezliği nedeniyle vefat eden Tanyeli'nin ardından Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin?' programındaki açıklamaları yeniden gündem oldu. Tanyeli burada sevenlerine bir mesaj iletmişti. O anlar yürekleri parçaladı.
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Tanyeli'den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.
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Tanyeli'nin vefatının ardından Esra Ezmeci'deki sözleri yeniden gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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