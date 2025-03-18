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Vefatının Ardından Tanyeli'nin Esra Ezmeci'deki Sözleri Yürek Parçaladı!

Vefatının Ardından Tanyeli'nin Esra Ezmeci'deki Sözleri Yürek Parçaladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.03.2025 - 12:57

Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 17 Mart Pazartesi günü Tanyeli'den acı haber geldi. Ünlü isim 54 yaşında hayatını kaybetti. Doktorunun açıklamasına göre çoklu oram yetmezliği nedeniyle vefat eden Tanyeli'nin ardından Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin?' programındaki açıklamaları yeniden gündem oldu. Tanyeli burada sevenlerine bir mesaj iletmişti. O anlar yürekleri parçaladı.

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Tanyeli'den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Tanyeli'den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü oryantal ve şarkıcı Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle entübe edilmişti. Doktorundan gelen açıklamaya göre, ünlü isim çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Mart tarihinde, 54 yaşında hayatını kaybetti. 

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. O gün bugündür bu hastalık yakasını bırakmadı.

Hastalığı süresince annesi ve ağabeyini de aynı hastalıktan kaybetmişti. Annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer, 2015 yılında pankreas kanseri nedeniyle vefat etmişti. Ağabeyi ise 2023 yılında aynı hastalık sebebiyle hayatını kaybetmişti. 

Tanyeli'nin vasiyeti üzerine, annesi Dolgan Sezer'in yanına defnedileceği açıklandı.

Tanyeli'nin vefatının ardından Esra Ezmeci'deki sözleri yeniden gündem oldu.

Tanyeli'nin vefatının ardından Esra Ezmeci'deki sözleri yeniden gündem oldu.

Esra Ezmeci'nin sunduğu 'Ne Hissettin?' programına katılan Tanyeli, burada hayatından bahsetmişti. 'Bir yerde bir kibrim mi vardı, belki de öyleydi. Her şeye ben koştum. Ben yaparım, dedim.' diyen Tanyeli 'Anneme ve ağabeyime ben baktım. Birilerini hep kurtarmak istedim. Ama olmadı. Haddim değilmiş, önce kendimi kurtarmalıymışım.' diye kendini ifade etti. Tanyeli, kendisine hem maddi hem manevi olarak kötü davrandığını da ekleyerek sevenlerine bir mesaj da göndermişti: 'En önemli şey kendini sevmek. Stres veren herkesten ve her şeyden uzak durun. Alıngan ve hassas insanların rahatsızlığı bu. Benim gibi olmayın. Ben yaparım, demeyin. Haddimizi aşıyoruz, bu dünyada sadece yolcuyuz. Önce kendim, demeliyiz.' demişti.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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