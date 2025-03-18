Vefatının Ardından Tanyeli'nin Esra Ezmeci'deki Sözleri Yürek Parçaladı!

Esra Ezmeci'nin sunduğu 'Ne Hissettin?' programına katılan Tanyeli, burada hayatından bahsetmişti. 'Bir yerde bir kibrim mi vardı, belki de öyleydi. Her şeye ben koştum. Ben yaparım, dedim.' diyen Tanyeli 'Anneme ve ağabeyime ben baktım. Birilerini hep kurtarmak istedim. Ama olmadı. Haddim değilmiş, önce kendimi kurtarmalıymışım.' diye kendini ifade etti. Tanyeli, kendisine hem maddi hem manevi olarak kötü davrandığını da ekleyerek sevenlerine bir mesaj da göndermişti: 'En önemli şey kendini sevmek. Stres veren herkesten ve her şeyden uzak durun. Alıngan ve hassas insanların rahatsızlığı bu. Benim gibi olmayın. Ben yaparım, demeyin. Haddimizi aşıyoruz, bu dünyada sadece yolcuyuz. Önce kendim, demeliyiz.' demişti.

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