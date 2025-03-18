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İki Ay Önce Doğum Gününü Dostlarıyla Kutlamıştı: Vefat Eden Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Son Röportajı

İki Ay Önce Doğum Gününü Dostlarıyla Kutlamıştı: Vefat Eden Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Son Röportajı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.03.2025 - 09:10

Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden Tanyeli'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Tanyeli'nin eski açıklamaları, hayat hakkındaki konuşmaları ve hiç bıkmadan verdiği mücadelesi dün geceden bu yana konuşulurken, Magazin Burada'ya verdiği son röportaj da ortaya çıktı. 

İşte Tanyeli'nin vefatından iki ay önce arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününe girmeden önce verdiği son röportaj ve son sözleri...

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1980'lerin ikinci, 90'ların da ilk yarısına damgasını vuran Tanyeli, Türkiye'de hem sahnelerin hem de ekranın en gözde dansçılarından biriydi.

1980'lerin ikinci, 90'ların da ilk yarısına damgasını vuran Tanyeli, Türkiye'de hem sahnelerin hem de ekranın en gözde dansçılarından biriydi.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren ve hem duru güzelliği hem de danslarıyla gönüllerde taht kuran Tanyeli, kısa süre içerisinde ülkenin en popüler ve en sevilen oryantallerinden biri haline geldi. 1996 yılında Sidney, Avustralya'ya taşınan Tanyeli, bir dönem hayatına orada devam etmiş yine de mesleğinden kopmamış, Sidney'de de oryantal dersleri vermişti.

Uzun bir aranın ardından ülkeye geri dönen Tanyeli hemen tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Uzun bir aranın ardından ülkeye geri dönen Tanyeli hemen tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ekranlarda yayınlanan hemen hemen her şov programına katılan, dansıyla da gönlümüzü şenlendiren Tanyeli'nin hayatı yaklaşık iki buçuk sene önce bir anda tepetaklak oldu. 

Pankreas kanseriyle mücadele ettiğini öğrendiğinde 4. evre kanser olmasına rağmen yakınlarını üzmemek için 2. evre kanser olduğunu söyledi ve herkese örnek olacak bir yaşam mücadelesine girdi. 

Son anına kadar hayata yüzünde koca bir gülümseyle tutunmaya çalışan Tanyeli'nin durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaşmıştı, ne yazık ki dün gece de acı haber geldi.

7 Ocak'ta dostlarının kendisi için verdiği doğum günü kutlamasına katılan Tanyeli'den geriye kalan son röportaj bu oldu...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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