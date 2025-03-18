İki Ay Önce Doğum Gününü Dostlarıyla Kutlamıştı: Vefat Eden Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Son Röportajı
İki Ay Önce Doğum Gününü Dostlarıyla Kutlamıştı: Vefat Eden Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Son Röportajı
Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden Tanyeli'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Tanyeli'nin eski açıklamaları, hayat hakkındaki konuşmaları ve hiç bıkmadan verdiği mücadelesi dün geceden bu yana konuşulurken, Magazin Burada'ya verdiği son röportaj da ortaya çıktı.
İşte Tanyeli'nin vefatından iki ay önce arkadaşlarıyla kutladığı doğum gününe girmeden önce verdiği son röportaj ve son sözleri...
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1980'lerin ikinci, 90'ların da ilk yarısına damgasını vuran Tanyeli, Türkiye'de hem sahnelerin hem de ekranın en gözde dansçılarından biriydi.
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Uzun bir aranın ardından ülkeye geri dönen Tanyeli hemen tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
7 Ocak'ta dostlarının kendisi için verdiği doğum günü kutlamasına katılan Tanyeli'den geriye kalan son röportaj bu oldu...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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