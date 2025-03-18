İki Ay Önce Doğum Gününü Dostlarıyla Kutlamıştı: Vefat Eden Ünlü Oryantal Tanyeli'nin Son Röportajı

Ekranlarda yayınlanan hemen hemen her şov programına katılan, dansıyla da gönlümüzü şenlendiren Tanyeli'nin hayatı yaklaşık iki buçuk sene önce bir anda tepetaklak oldu.

Pankreas kanseriyle mücadele ettiğini öğrendiğinde 4. evre kanser olmasına rağmen yakınlarını üzmemek için 2. evre kanser olduğunu söyledi ve herkese örnek olacak bir yaşam mücadelesine girdi.

Son anına kadar hayata yüzünde koca bir gülümseyle tutunmaya çalışan Tanyeli'nin durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaşmıştı, ne yazık ki dün gece de acı haber geldi.