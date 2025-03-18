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Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Ünlü İsimlerden Kıymetli Dostları Tanyeli'ye Son Veda

Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Ünlü İsimlerden Kıymetli Dostları Tanyeli'ye Son Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.03.2025 - 10:45

İki yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, ne yazık ki dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği açıklanan Tanyeli'nin cenazesi bugün kalkacak...

Ünlü dostları Tanyeli'ye son vedalarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Buyurun, kimler kıymetli Tanyeli'ye nasıl veda etmiş beraber bakalım ❤️

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1980'li yılların ikinci perdesinde gencecik bir kızken hayatımıza giren ünlü oryantal Tanyeli'den acı haber ne yazık ki dün gece saatlerinde geldi.

1980'li yılların ikinci perdesinde gencecik bir kızken hayatımıza giren ünlü oryantal Tanyeli'den acı haber ne yazık ki dün gece saatlerinde geldi.

İki buçuk yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ve yüzünden tebessümü hiç eksik etmeyerek verdiği savaşla hepimize örnek olan kıymetli Tanyeli maalesef çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 

Vasiyetinin anneciğinin yanına, Bodrum'a gömülmek olduğu öğrenilen Tanyeli'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kulunacak namazın ardından Bodrum Aile Mezarlığı'na defnedilecek. 

Şimdi Tanyeli'yi son yolculuğuna uğurlamak üzere hazırlanan yakın dostları ünlü isimler, dün gece saatinde haberi aldıklarından bu yana sosyal medya hesaplarından Tanyeli'ye son vedalarını paylaştılar...

Demet Akalın

Demet Akalın
twitter.com

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe
twitter.com

Berna Laçin

Berna Laçin
twitter.com

Ömür Gedik

Ömür Gedik
twitter.com
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Cenk Eren

Cenk Eren
twitter.com

Deniz Seki

Deniz Seki
twitter.com

Ayça Tekindor

Ayça Tekindor
twitter.com

Nazan Şoray

Nazan Şoray
twitter.com

İzzet Çapa

İzzet Çapa
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Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Seren Serengil

Seren Serengil

Saba Tümer

Saba Tümer

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
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Safiye Soyman

Safiye Soyman

Reyhan Karaca

Reyhan Karaca

Melek Baykal

Melek Baykal

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Sibel Can

Sibel Can
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Gülşah Saraçoğlu

Gülşah Saraçoğlu

Gonca Vuslateri

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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