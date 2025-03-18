Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Ünlü İsimlerden Kıymetli Dostları Tanyeli'ye Son Veda
Sanat Camiası Yasa Boğuldu: Ünlü İsimlerden Kıymetli Dostları Tanyeli'ye Son Veda
İki yılı aşkın süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, ne yazık ki dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği açıklanan Tanyeli'nin cenazesi bugün kalkacak...
Ünlü dostları Tanyeli'ye son vedalarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Buyurun, kimler kıymetli Tanyeli'ye nasıl veda etmiş beraber bakalım ❤️
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1980'li yılların ikinci perdesinde gencecik bir kızken hayatımıza giren ünlü oryantal Tanyeli'den acı haber ne yazık ki dün gece saatlerinde geldi.
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Demet Akalın
Yıldız Tilbe
Berna Laçin
Ömür Gedik
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Cenk Eren
Deniz Seki
Ayça Tekindor
Nazan Şoray
İzzet Çapa
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Armağan Çağlayan
Gülben Ergen
Seren Serengil
Saba Tümer
Çağla Şıkel
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Safiye Soyman
Reyhan Karaca
Melek Baykal
Ebru Gündeş
Sibel Can
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Gülşah Saraçoğlu
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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