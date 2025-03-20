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Sette Kaza Geçirip Ameliyat Olmuştu: Aras Bulut İynemli'nin Deha'da Ayağını Kırdığı Sahne Yayınlandı

Sette Kaza Geçirip Ameliyat Olmuştu: Aras Bulut İynemli'nin Deha'da Ayağını Kırdığı Sahne Yayınlandı

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.03.2025 - 12:44

Oyuncuların setlerde yaşadığı kazalar kimi zaman başlarına iş açabiliyor. Aras Bulut İynemli de geçtiğimiz günlerde Deha setinde talihsiz bir olay yaşamış ve ayağını kırmıştı. Ayağını kıran İynemli ameliyat olmasının ardından sete geri dönmüştü.

Geçtiğimiz pazar günü ekrana gelen bölümde ünlü oyuncunun ayağını kırdığı sahneye de yer verildi. Aras Bulut İynemli'nin acısı ve anlık gülümsemesi sahneye yansıdı.

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Show TV'nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi Deha, Esme'nin diziden ayrılmasının ardından reytinglerde düşüşe geçti.

Show TV'nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi Deha, Esme'nin diziden ayrılmasının ardından reytinglerde düşüşe geçti.

İzleyicinin Devran ve Esme'yi bir arada görme isteğinin bir yansıması olarak reytinglerin düştüğü dizide, Devran'ın İmre ile olan inişli çıkışlı ilişkilerini seven izleyiciler de var elbette. Ancak Esme'nin ayrılışından sonra belirgin olarak düşen reytingler sebebiyle dizinin final yapma ihtimali gündeme gelmeye başladı.

Dizi bu hafta bölümde yaşananlardan çok, Aras Bulut İynemli'nin sette ayağını kırmasıyla gündeme geldi.

Dizi bu hafta bölümde yaşananlardan çok, Aras Bulut İynemli'nin sette ayağını kırmasıyla gündeme geldi.

Set kazaları oyuncuların başına bela olurken son örneği de Aras Bulut İynemli'nin ayağını kırması oldu. Ameliyata alınan İynemli'nin iyileşmesinin ardından sete döndüğü öğrenilmişti. Bir aksiyon sahnesinde yaşandığı belirtilen olayın hangi sahnede gerçekleştiği ortaya çıktı.

Merdivenden yuvarlanma sahnesi sonunda canının yandığı her halinden belli olan Aras Bulut İynemli'nin 32. saniyedeki acı dolu gülüşü gözden kaçmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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