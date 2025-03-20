Sette Kaza Geçirip Ameliyat Olmuştu: Aras Bulut İynemli'nin Deha'da Ayağını Kırdığı Sahne Yayınlandı
Sette Kaza Geçirip Ameliyat Olmuştu: Aras Bulut İynemli'nin Deha'da Ayağını Kırdığı Sahne Yayınlandı
Oyuncuların setlerde yaşadığı kazalar kimi zaman başlarına iş açabiliyor. Aras Bulut İynemli de geçtiğimiz günlerde Deha setinde talihsiz bir olay yaşamış ve ayağını kırmıştı. Ayağını kıran İynemli ameliyat olmasının ardından sete geri dönmüştü.
Geçtiğimiz pazar günü ekrana gelen bölümde ünlü oyuncunun ayağını kırdığı sahneye de yer verildi. Aras Bulut İynemli'nin acısı ve anlık gülümsemesi sahneye yansıdı.
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Show TV'nin pazar akşamları ekrana gelen dizisi Deha, Esme'nin diziden ayrılmasının ardından reytinglerde düşüşe geçti.
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Dizi bu hafta bölümde yaşananlardan çok, Aras Bulut İynemli'nin sette ayağını kırmasıyla gündeme geldi.
Merdivenden yuvarlanma sahnesi sonunda canının yandığı her halinden belli olan Aras Bulut İynemli'nin 32. saniyedeki acı dolu gülüşü gözden kaçmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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